Legende: ZSC-Torschütze des 1:0 Denis Malgin. KEYSTONE/Claudio Thoma

Die ZSC Lions gewinnen Spiel 1 des Playoff-Viertelfinals gegen Lugano zuhause mit 3:0.

Doppeltorschütze Denis Malgin bringt sein Team in der 4. Minute in Führung, Derek Grant erhöht im Schlussdrittel.

Genf-Servette legt gegen Lausanne im anderen Viertelfinal am Samstag dank eines 1:0 vor.

Seit seiner Verletzung bei den Olympischen Spielen hatte Denis Malgin für die ZSC Lions kein Spiel mehr bestritten. Rechtzeitig zu Beginn der Playoffs kehrte der Nati-Stürmer ins Line-up der Zürcher zurück. Und Malgin stellte seinen Wert für den Titelverteidiger sofort unter Beweis.

Noch keine vier Minuten waren in Altstetten gespielt, als Malgin in der Mittelzone von Teamkollege Sven Andrighetto lanciert wurde. Der Stürmer lief in die Zone der Tessiner ein, wurde sträflich alleingelassen und zog aus relativ grosser Distanz einfach mal ab. Lugano-Torhüter Niklas Schlegel liess den Flachschuss der ZSC-Lebensversicherung zwischen seinen Schonern passieren.

Latte rettet für Hrubec

Das frühe Tor schien die Lions aber nicht zu beflügeln. Lugano erholte sich schnell vom Startschock und kam schon im ersten Drittel zu einigen gefährlichen Abschlüssen. Unter dem schwedischen Trainer Tomas Mitell sind die Tessiner ein unangenehmer Gegner geworden, das bekamen am Samstagabend auch die Zürcher zu spüren. Die beste Chance vergab Luca Fazzini gegen Ende des zweiten Abschnitts.

Der 31-Jährige durfte zu einem Penalty antreten, nachdem Denis Hollenstein Santeri Alatalo regelwidrig zu Fall gebracht hatte. Fazzini überwand den starken Simon Hrubec im ZSC-Tor, sah die Scheibe aber an die Latte klatschen. Der Puck kullerte anschliessend auf die Linie, die knappe Zürcher Führung hatte auch nach 40 Minuten Bestand.

Grant entwischt

Und für den amtierenden Meister kam es im Schlussdrittel noch besser. Nachdem sich die beiden Teams zunächst weitestgehend neutralisiert hatten, entwischte in der 50. Minute Derek Grant. Der Kanadier liess Schlegel aussteigen und stellte auf 2:0. Es sollte der entscheidende Nackenschlag für die Tessiner sein. Mit einem Empty-Netter sorgte Malgin für das Schlussresultat.

Hrubec liess sich für seinen Shutout 25 Paraden notieren. Trotz Playoff-Intensität wurde die Partie im Übrigen äusserst fair geführt. Erst nach Malgins 3:0 in der 59. Minute wanderten die ersten Spieler auf die Strafbank. Weiter geht es in der Best-of-7-Serie am Montag in Lugano.

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