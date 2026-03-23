Legende: Zwei Welten Ein enttäuschter Genfer Tim Bozon vor den jubelnden Lausanner. Freshfocus/Pascal Müller

Lausanne gewinnt in den Playoffs der National League zu Hause gegen Genf mit 5:1.

Damit gleichen die Waadtländer die Viertelfinalserie zum 1:1 aus.

Der ZSC setzt sich auch im 2. Spiel gegen Lugano durch (5:4).

Kernige Checks, grobe Handgemenge und 9 ausgesprochene Strafen in den ersten 13 Minuten: In der Vaudoise Arena blieb keinem Zuschauer verborgen, dass es sich um ein Derby in den Playoffs handelte.

Die letzte dieser Zwei-Minuten-Strafen (gegen Genfs Simon Le Coultre) war dann die erste mit Folgen: Nach einem sehenswerten Doppelpass eröffnete Lausannes Théo Rochette mit seinem bereits 10. Powerplaytor der Saison das Skore.

Das 2:0 für die Gastgeber, die Spiel 1 dieser Viertelfinalserie noch knapp mit 0:1 verloren hatten, war dann ein Augenschmaus. Antti Suomela flippte den Puck butterweich über einen heranrutschenden Verteidiger hinweg zu Kollege Dominik Kahun in die Schaufel – dieser musste nur noch einschieben (25.).

Lausanne: Weniger Schüsse, mehr Tore

Auch im weiteren Verlauf des Spiels ging es ruppig zur Sache: Beide Teams liessen – auf Kosten des gepflegten Eishockeys – das Körperspiel sprechen.

Genfs Josh Jooris konnte nach einer völlig unnötigen Strafe von Lausannes Florian Douay in Überzahl zwar verkürzen (28.), doch das Heimteam blieb in der Offensive effizienter. Drake Caggiula (39.) und Damien Riat (50.) nach einem weiteren schönen Doppelpass stellten vorentscheidend auf 4:1 – obwohl die Genfer zu diesem Zeitpunkt 11 Schüsse mehr aufs gegnerische Tor abgefeuert hatten.

Gute 3 Minuten vor Schluss schnürte Kahun mit einem Treffer ins leere Gehäuse den Doppelpack – und tilgte die letzten Genfer Hoffnungen.

So geht es weiter

Nach dem 1:1-Ausgleich in dieser Viertelfinalserie wechselt der Spielort am Genfersee entlang wieder in Richtung Westen: Der Quali-Dritte Genf lädt am Mittwoch zu Spiel Nummer 3.

Resultate