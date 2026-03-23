Legende: Mit Effizienz zum Break in Lugano Die ZSC-Spieler bejubeln das 4:2 durch Nicolas Baechler. Keystone/i-Press/Samuel Golay

Die ZSC Lions entscheiden auch die 2. Partie in den Playoff-Viertelfinals der National League für sich.

Die Zürcher setzen sich in Lugano mit 5:4 durch und gehen in der Best-of-7-Serie mit 2:0 in Führung.

Das Schussverhältnis lautet 43:23 zugunsten der Tessiner.

Im anderen Spiel vom Montagabend gleicht Lausanne die Serie gegen Genf mit einem 5:1-Sieg aus.

Die ZSC Lions setzten in Lugano ein starkes Ausrufezeichen in Sachen Effizienz, Entschlossenheit und Kaltblütigkeit. Obwohl die Tessiner auch im zweiten Duell ein ebenbürtiger Gegner waren, mussten sie erneut eine Niederlage hinnehmen – weil die Zürcher in den ersten beiden Dritteln entschlossener auftraten und Lugano im Schlussabschnitt zu wenig konsequent agierte.

ZSC reagiert vehement auf Rückstand

Einar Emanuelsson brachte Lugano in der 6. Minute in Front. Doch die Führung hielt nur kurz: Jesper Fröden glich keine 3 Minuten später aus. In der Schlussphase des 1. Drittels folgten zwei weitere Schlüsselmomente: Innerhalb von 98 Sekunden sorgten erneut Fröden sowie Dean Kukan für das 3:1.

Lugano schien sich aber gut von diesem Schock erholt zu haben und startete mit viel Druck ins 2. Drittel, blieb jedoch zunächst erfolglos. Bis kurz nach Spielmitte Giovanni Morini die Hoffnung mit dem 2:3 zurückbrachte. Doch diese Hoffnung erstickten die Lions umgehend im Keim. Nicolas Baechler (34.) und Sven Andrighetto (38.) sorgten noch vor der 2. Sirene für eine scheinbar komfortable Dreitore-Führung.

Lugano setzt Lions unter Dauerdruck

Doch damit war die Messe noch längst nicht gelesen. Die Luganesi starteten erneut furios ins Drittel und wurden mit dem frühen Treffer belohnt: Jesper Peltonen traf nach Vorarbeit von Connor Carrick zum 3:5. Und anders als in den vorangegangenen Dritteln fanden die Lions diesmal jedoch keine sofortige Antwort.

Im Gegenteil: Lugano setzte die Gäste in der Folge unter Dauerdruck und schnürte den ZSC phasenweise regelrecht ein. In der 58. Minute fiel dann das 4:5 doch noch bei 6 gegen 4 – Luca Fazzini erzielte seinen 200. Treffer in der höchsten Liga.

10. Auswärtssieg in Serie für die Lions

Der amtierende Meister zog den Kopf aber aus der Schlinge und feierte mit einer Schussstatistik von 23:43 den 10. Auswärtssieg in Serie. Das Team von Marco Bayer liegt in der Best-of-7-Serie damit 2:0 vorne. Spiel 3 findet am Mittwoch in Zürich statt.

Resultate