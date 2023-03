Der EHC Biel gewinnt Spiel 1 der Playoff-Halbfinalserie gegen die ZSC Lions zuhause mit 1:0.

Das Siegtor erzielt Alexander Jakowenko erst in der 59. Minute.

Im 1. Spiel der Liga-Qualifikation schafft La Chaux-de-Fonds das Break beim HC Ajoie.

Der russische Verteidiger Jakowenko drückte 116 Sekunden vor der 3. Sirene von der blauen Linie ab und überraschte Lions-Hüter Simon Hrubec mit einem hohen Schuss. Der Treffer fiel glücklich, insgesamt ging der Sieg des Gastgebers aber aufgrund der etwas höheren Spielanteile in Ordnung.

Kurz vor dem Bieler Siegtreffer hatten die Gäste eine grosse Chance vergeben, als sie wegen eines Ellbogen-Checks von Biel-Captain Gaëtan Haas während 5 Minuten in Überzahl agieren konnten, aber nur einen gefährlichen Abschluss aufs Tor von Biel-Keeper Harri Säteri brachten.

Beidseits starke Keeper

Die beiden defensiv gut organisierten Teams leisteten sich einen Abnützungskampf. Die beiden Hüter Säteri (28 Paraden) und Hrubec (26) zeigten wie schon in der Qualifikation starke Leistungen. Auch das Boxplay überzeugte auf beiden Seiten, in den insgesamt 6 Überzahlsituationen gab es nur wenige gefährliche Abschlüsse.

Audio Stimmen zum Spiel 01:18 min Bild: key/Peter Klaunzer abspielen. Laufzeit 1 Minute 18 Sekunden.

Auf Bieler Seite kamen dem 1. Tor zunächst Jesper Olofsson (5.), Jere Sallinen (11.), Haas (26.) und Luca Cunti (36.) am nächsten. Bei den «Löwen» vergaben Willy Riedi (33.) und Sven Andrighetto (8./51.) die besten Gelegenheiten.

Törmänen-Erkrankung überschattet Serie

Die Partie stand auch im Zeichen der am Dienstag kommunizierten neuerlichen Krebs-Diagnose von Biels Coach Antti Törmänen. Der Finne stand wie angekündigt an der Bande des Heimteams, die Fans sprachen dem 52-Jährigen in einer Standing Ovation Mut zu.

Legende: Genesungswünsche der Fans Solidarität mit Antti Törmänen. zvg

So geht es weiter

Spiel 2 der Halbfinal-Serie steigt am Samstag in Zürich. Bereits am Freitag greifen mit Genève-Servette und Zug die beiden anderen Halbfinalisten ins Geschehen ein.