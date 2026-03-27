Legende: Machte abermals den Unterschied Denis Malgin. Keystone/

Die ZSC Lions gewinnen gegen den HC Lugano auch das 4. Viertelfinalspiel und stehen als 1. Team im Halbfinal.

Beim 2:1-Erfolg im Tessin macht abermals Denis Malgin den Unterschied.

In der anderen Partie am Freitagabend gleicht Genf die Serie gegen Lausanne auswärts zum 2:2 aus.

Die ZSC Lions haben im Playoff-Viertelfinal gegen Lugano auch im 4. Spiel die Muskeln spielen lassen und mit einem «Sweep» die Halbfinals erreicht. Goalie Simon Hrubec war erneut ein schier unüberwindbarer Rückhalt und vorne sorgte abermals Denis Malgin für den Unterschied.

Der Nati-Center bereitete in der 14. Minute das 1:0 durch Rudolfs Balcers mustergültig vor und sorgte in der 34. Minute mit dem Tor zum 2:1 für den «Gamewinner». Es war im 4. Duell das 4. Multi-Punkte-Spiel für den Zürcher Topskorer.

Auf drei Tore und sechs Assists kommt Malgin in den Viertelfinals. Dass der 29-Jährige am Freitagabend ohne seinen Sturmpartner Sven Andrighetto (verletzt) auskommen musste, fiel nicht ins Gewicht.

Lugano-Tor zählt erst nach Videostudium

Für Lugano ist das schnelle Out bitter. Die Tessiner waren nur im 3. Spiel chancenlos gewesen und hätten einen Sieg in dieser Serie verdient gehabt. Auch in der 4. Partie hatte der Quali-Fünfte zahlreiche gute Aktionen und vielversprechende Chancen. In den letzten 108 Sekunden der Begegnung konnte Lugano – phasenweise ohne Torhüter – noch Powerplay spielen. Doch Hrubec hielt hinten dicht und die Lions durften jubeln.

Den einzigen Gegentreffer hatte der tschechische Goalie in der 31. Minute zum 1:1 hinnehmen müssen. Das Tor von Rasmus Kapari wurde erst nach Konsultation der Videobilder gegeben. Auf diesen war zu sehen, dass die Scheibe von der Latte hinter die Linie gefallen war und von dort via Pfosten vor die Torlinie kullerte.

Van Pottelberghe schon in der 1. Minute gefordert

Doch das Hoch der Luganesi währte nicht lange. Keine vier Minuten später schoss Malgin den ZSC wieder in Führung. Joren van Pottelberghe, der anstelle von Niklas Schlegel spielte, war beim Gegentreffer nicht frei von jeder Schuld. Allerdings hatten seine Vordermänner die Scheibe zuvor in der Vorwärtsbewegung verloren und so den Lions eine 2-gegen-1-Überzahl ermöglicht.

Van Pottelberghe zeigte insgesamt eine gute Partie und bewahrte sein Team schon in der 1. Minute zweimal (gegen Jesper Fröden und Juho Lammikko) vor dem frühen Rückstand. Die ZSC-Führung fiel in der 14. Minute, nachdem Malgin enteilt war, hinter dem Tor durchkurvte und Balcers in Szene setzte.

Für die Lions geht es am 4. April weiter

Während die Saison für Lugano zu Ende ist, kommt der Zürcher Titelverteidiger vor den Halbfinals (ab 4. April) zu einer Pause. Als Gegner kommen für die Lions noch sämtliche involvierten Viertelfinalisten in Frage.

Resultate