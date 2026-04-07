Marcus Sörensen dürfte nach drei Monaten Absenz zum Comeback kommen. Schiesst er Freiburg in den Playoff-Final?

Legende: Brennt auf einen Einsatz Marcus Sörensen. Freshfocus/Benjamin Faes

Nach dem 3:1-Erfolg in Spiel 1 musste Fribourg-Gottéron im Playoff-Halbfinal gegen Genf am Ostermontag den Ausgleich hinnehmen. Beim 3:7 ging bei den Saanestädtern vor allem in den ersten beiden Dritteln (0:4) wenig.

Passend zum Thema 7:3 im 2. Halbfinalspiel Servette hält Freiburgs Aufholjagd in extremis stand

Für den dritten Akt am Mittwoch könnte nun ein wichtiger Spieler ins Lineup zurückkehren: Gemäss mehreren Medienberichten steht Marcus Sörensen vor dem Comeback. Der Schwede war aufgrund einer Verletzung zuletzt drei Monate ausser Gefecht gesetzt, das letzte Spiel bestritt er am 3. Januar.

Grünes Licht vom Arzt

Mittlerweile sei er aber schmerzfrei und habe vom Arzt grünes Licht für einen Einsatz bekommen. «Ich bin bereit», zitieren die Freiburger Nachrichten den 34-Jährigen. Sörensen ist seit Jahren ein verlässlicher Skorer. In den 32 Spielen dieser Saison erzielte er ebenso viele Punkte.

Trainer Roger Rönnberg verrät indes noch nicht, ob Sörensen am Mittwoch tatsächlich auflaufen wird. «Wir werden schauen. Marcus muss nicht nur in der Lage sein zu spielen, sondern gut zu spielen.»