2021 und 2022 war Zug noch das Mass aller Dinge im Schweizer Eishockey. Nach den beiden Meistertiteln ging es jedoch langsam, aber stetig bergab. 2023 und 2024 reichte es noch für den Playoff-Halbfinal, zuletzt bedeutete zweimal der Viertelfinal Endstation. Eine einzige Playoff-Partie konnte man in den letzten 13 Anläufen für sich entscheiden.

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Nach dem 1:4 gegen Quali-Sieger Davos hat Sportchef Reto Kläy einiges an Arbeit vor sich. Die wichtigste Frage ist diejenige nach dem Trainer für die kommende Spielzeit. Benoît Groulx, der im Januar den unglücklichen Michael Liniger beerbte, wurde eher als Feuerwehrmann verpflichtet. Der Vertrag des Kanadiers läuft aus.

Trainersuche läuft

«Wir werden sicher mit ihm das Gespräch suchen, schauen aber auch andere Kandidaten an. Dafür werden wir uns die nötige Zeit nehmen», sagt Kläy im Interview mit SRF. Groulx ist zugutezuhalten, dass er die Mannschaft stabilisierte und über die Play-Ins doch noch in die Playoffs führte. Die Zeichen stehen dennoch auf Abschied.

«Gegen Ende der Qualifikation gab es einen positiven Trend. Aber für mehr hat es nicht gereicht, das muss man neidlos anerkennen», erklärt Kläy. Den Hauptgrund für den ausbleibenden Erfolg sieht er in der fehlenden Konstanz. Kaum einmal gelang es den Zentralschweizern, mehrere Siege aneinanderzureihen. «Wir kamen in eine Negativspirale, die schliesslich im Januar zur Trainerentlassung führte.»

Neue Gesichter sollen helfen

Kläy will die «Transformationsphase» des Teams weiter vorantreiben. «Es ist Teil unserer Philosophie, dass wir junge Talente an die Spitze bringen», sagt er. Die Verjüngung sei aber ein Prozess, der Zeit in Anspruch nehme. «Einige junge Spieler haben die ersten Erfahrungen machen können. Aber es geht nicht von heute auf morgen, bis sie Superstars und Stammspieler sind.»

Neuen Schwung erhofft sich der Sportchef auch von den schon bestätigten Neuzugängen. Mit Chris Egli und Rico Gredig kommen zwei davon von Viertelfinal-Gegner Davos.

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