Das Ende der erfolgreichen Ära Patrick Fischer ist eingeläutet. Das sagen der Headcoach, sein Nachfolger und der Sportdirektor.

Am Mittwochmorgen wurde die Katze aus dem Sack gelassen: Patrick Fischer hört nach der Heim-WM 2026 als Headcoach der Schweizer Nationalmannschaft auf. Es ist dann das Ende einer über 10-jährigen Ära – der erfolgreichsten in der Geschichte des Schweizer Eishockeys. Unter Fischer erreichte die Schweiz 2018, 2024 und 2025 den WM-Final.

«Vor 10 Jahren hatten wir das Ziel, unter die Top 6 zu kommen und offensiver zu spielen. Das haben wir geschafft. Jetzt gehen wir als Mitfavorit in die Heim-WM – das hat es noch nie gegeben», erzählte ein gefasster Fischer an der Medienkonferenz, an welcher er seinen Entscheid bekanntgab. «Es ist der richtige Zeitpunkt – 10 Jahre sind eine lange Zeit.» Er werde nach der WM sicher Ferien machen. Was dann folge, wisse er noch nicht.

«Nach 10 intensiven und prägenden Jahren ist die Entscheidung gereift, die Nationalmannschaft nun in andere Hände zu übergeben», lässt sich der Zuger zudem in der dazugehörigen Medienmitteilung zitieren.

«Es war eine unglaublich bereichernde Zeit, und ich bin stolz auf das, was wir gemeinsam erreicht haben. Mein Dank gilt allen Spielern, dem Staff sowie der Swiss Ice Hockey Federation für ihr Vertrauen und ihre Leidenschaft sowie den Fans für ihre einzigartige Unterstützung.»

Legende: Übergibt das Zepter Patrick Fischer (r.) wird nach der Heim-WM von Jan Cadieux beerbt. Der aktuelle Assisten möchte seinem aktuellen Chef zum Abschied den WM-Titel verschaffen. Keystone/Claudio Thoma

Mit Cadieux folgt der nächste Schweizer

Sportdirektor Lars Weibel lobte Fischers Arbeit: «Dank ihm hat sich die Schweizer Nationalmannschaft über ein Jahrzehnt hinweg kontinuierlich weiterentwickelt und zahlreiche Erfolge gefeiert.»

Fischi verdient ein tolles Ende.

Sein Nachfolger Jan Cadieux zeigte sich ehrfürchtig: «Es ist eine grosse Ehre und erfüllt mich mit Stolz. Wir wollen Leistung, Leidenschaft und Teamgeist auf höchstem Niveau vereinen.» Zu seinem Vorgänger meinte er: «Fischi verdient ein tolles Ende. Es wäre grossartig, als Assistent mit ihm die WM-Goldmedaille zu gewinnen.»

Der ehemalige Meistertrainer Servettes, der mit den Genfern auch die Champions Hockey League gewann, erhält von Weibel Vorschusslorbeeren. Man habe mit Cadieux «den idealen Nachfolger gefunden – jemanden, der sowohl die Swissness als auch die positive Entwicklung unseres Nationalteams konsequent weiterführen und zugleich neue Impulse setzen wird.» Dass wiederum ein Schweizer an der Bande stehe, sei ein «starkes Signal».