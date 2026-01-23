Als zweiter Schweizer hat Roman Josi die Marke von 1000 NHL-Spielen geknackt. Ein Sieg vergoldet das Jubiläum.

In der Nacht auf Freitag hat Roman Josi als zweiter Schweizer in der NHL eine historische Marke erreicht. Gut einen Monat nach seinem Freund Nino Niederreiter bestritt auch der Berner sein 1000. Spiel in der Regular Season der besten Eishockey-Liga der Welt. Josi ist zugleich der erste Spieler in der Franchise-Geschichte der Nashville Predators, der diesen Meilenstein erreicht.

Passend zum Thema 1000er Marke geknackt Die Meilensteine in der NHL-Karriere von Roman Josi

Lange Zeit sah es für den Jubilar jedoch nicht nach einem erfolgreichen Abend aus. Die Predators lagen gegen die Ottawa Senators bis zur 39. Minute mit 0:3 zurück, ehe sie eine eindrückliche Aufholjagd starteten.

Stamkos als Matchwinner

Josi, der die Predators mittlerweile in seiner neunten Saison als Captain anführt und in seinem Jubiläumsspiel fast 30 Minuten Eiszeit schulterte, steuerte beim 3:3-Ausgleich durch Steven Stamkos gut zehn Minuten vor Schluss einen Assist bei. Der Kanadier war am Ende als dreifacher Torschütze der Matchwinner.

Nashville hat sich mit dem Sieg bis auf einen Punkt an die Playoff-Plätze herangeschoben.

Übersicht NHL