In der Nacht auf Freitag avancierte Roman Josi zum Jubilar. Für 1000 Spiele in der NHL ist er vor allem eines: dankbar.

Hinter Roman Josi liegen spezielle Stunden. In der Nacht auf Freitag bestritt der Berner seine 1000. Partie in der NHL – zum 1000. Mal für die Nashville Predators.

Diesen Meilenstein erreichten vor ihm nur 23 andere Verteidiger, nur gerade vier davon sind noch aktiv: Drew Doughty (Los Angeles Kings), Victor Hedman (Tampa Bay Lightning), John Carlson (Washington Capitals) und Kris Letang (Pittsburgh Penguins).

Liebeserklärung an Nashville

Entsprechend glücklich zeigte sich Josi nach dem Spiel gegen Ottawa über das Geschaffte: «Es war ein sehr cooler Abend. Dass ich so lange in Nashville sein durfte, über 1000 Spiele bei einer Organisation, ist sehr speziell. Ich habe hier so viele schöne Erinnerungen sammeln können, auf und neben dem Eis», erzählt Josi.

«Nashville ist für mich zu einem zweiten Zuhause geworden. Ich habe so viele gute Menschen hier kennengelernt, darunter natürlich auch meine Frau. Meine Kinder sind hier aufgewachsen. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich das Vertrauen der Organisation für so lange Zeit bekommen habe», so der 35-Jährige weiter.

Besondere Erinnerungen

Das 1000. NHL-Spiel, ein 5:3-Sieg gegen die Senators, gehört für Josi wenig überraschend zu den speziellsten Momenten in seiner bisherigen Karriere in Übersee. Als weiteres Highlight nennt der Schweizer seinen allerersten NHL-Einsatz, ein Gastspiel in Detroit im November 2011.

Und das erste Heimspiel von Nashville im Stanley-Cup-Final 2017 gegen Pittsburgh: «Die Energie im Stadion war unglaublich. Die ganze Stadt stand hinter uns», erinnert sich Josi.

Erst vor wenigen Wochen hatte Nino Niederreiter als erster Schweizer überhaupt die Marke von 1000 NHL-Partien geknackt. «Nino ist einer meiner besten Freunde. Dass wir diesen Meilenstein beide in der selben Saison erreichen konnten, ist sehr speziell für uns», meint Josi.

Der Berner hofft und geht davon aus, dass in näherer Zukunft weitere Schweizer Spieler auf 1000 NHL-Spiele kommen. «In den letzten Jahren gab es einen grossen Aufwind im Schweizer Eishockey, durch die Weltmeisterschaften und durch die Spieler in der NHL.»

