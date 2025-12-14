Der 33-jährige Churer knackt eine imposante Marke. Danach wird er gefeiert – mit ganz viel Prominenz.

Im Alter von zarten 16 Jahren hatte Nino Niederreiter einen mutigen Schritt gewagt, der den Rest seines Lebens prägen würde. Er brach seine Lehre als Heizungsmonteur ab und zog nach Nordamerika. Im Juniorenteam Portland Winterhawks schuftete er an seinem Traum von der NHL.

Diesen erfüllte er sich am 9. Oktober 2010. Als 18-Jähriger bestritt Niederreiter für die New York Islanders sein erstes Spiel in der besten Eishockeyliga der Welt. Nun, etwas mehr als 15 Jahre später, hat der Churer einen prestigeträchtigen Meilenstein von 1000 NHL-Einsätzen erreicht.

Der perfekte Abend für Niederreiter

In der Nacht auf Sonntag wurde der mittlerweile 33-Jährige nach dem 5:1-Sieg seiner Winnipeg Jets gegen die Washington Capitals für diese Errungenschaft geehrt. «Es war unglaublich. Das ist etwas, das ich nie vergessen werde. Als kleiner Junge träumt man von einem solchen Moment. Und dazu noch einen Sieg zu holen, war fantastisch.»

Der Klub hat im Vorfeld einige Hebel in Bewegung gesetzt und Videobotschaften hochkarätiger Persönlichkeiten eingeholt, so auch von Martin Pfister. «Wenn einer der Bundesräte dir gratuliert, ist es definitiv sehr speziell.» Aber auch Marco Odermatt oder Roger Federer liessen es sich nicht nehmen, ein paar feierliche Worte an Niederreiter zu richten.

