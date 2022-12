Mit dem 16. Titel 2019 wurde das Team Kanada zum alleinigen Rekordsieger am Spengler Cup. Folgt in diesem Jahr direkt Titel Nummer 17?

Legende: 2019 durften die Kanadier jubeln Auch in diesem Jahr wieder? KEYSTONE/Gian Ehrenzeller

In den letzten fünf Austragungen des Spengler Cups ging der Titel gleich vier Mal an Kanada. Einzig 2018 konnte das finnische Team KalPa Kuopio die kanadische Dominanz durchbrechen – dank eines 2:1-Finalsiegs nach Penaltyschiessen über ebendieses Team Kanada.

Auch in diesem Jahr treten die «Ahornblätter» wieder mit breiter Brust an. Der Spengler Cup wird in der Heimat übertragen, was für die Spieler ein gutes Schaufenster darstellt, sich einem breiten Publikum zu präsentieren. Allein dieser Umstand sorgt für zusätzliche Motivation.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Bei SRF sehen Sie alle Partien des Spengler Cups live. Die Nachmittagsspiele beginnen jeweils um 15:10 Uhr, diejenigen am Abend um 20:15 Uhr. Ambri und Örebro eröffnen das Turnier am Montag-Nachmittag. Am Abend hat Kanada seinen ersten Auftritt gegen Sparta Prag (live ab 20:05 Uhr bei SRF zwei und in der Sport App).

Kanada zählt insgesamt mehr als 500'000 lizenzierte Spieler. In der Schweiz sind es knapp 28'000. Die unglaubliche Anzahl an Akteuren liefert den Verantwortlichen eine beispiellose Auswahl an Möglichkeiten. So wird das Team auch in diesem Jahr, sowohl auf dem Eis als auch im Staff, wieder hochkarätig besetzt sein.

Der Dauerteilnehmer strebt nach dem 17. Titel und hofft, den HC Davos dadurch weiter zu distanzieren. Die Konkurrenten werden jedoch alles daran setzen, einen weiteren kanadischen Erfolg zu verhindern.

03:18 Video Archiv: Kanadas Sieg 2019 Aus Sport-Clip vom 31.12.2019. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 18 Sekunden.