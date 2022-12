Die Sieger der Herzen von 2019 kehren ans Traditionsturnier zurück. Schafft es Ambri dieses Mal am Spengler Cup gar zum Titel?

Ambri will wieder für Gänsehaut sorgen

Legende: Elektrisierten bei ihrer Premiere alle Ambri am Spengler Cup 2019. Keystone/Melanie Duchene

An das Debüt vom HC Ambri-Piotta am Spengler Cup erinnern wir uns gerne zurück. Wie die Spieler aufopferungsvoll kämpften, wie die Fans begeistert sangen, wie «La Montanara» durch das Eisstadion Davos schallte – 2019 waren die Leventiner die Sieger der Herzen.

02:46 Video Archiv: «La Montanara» und frenetische Fans – Ambri 2019 in Davos Aus Sport-Clip vom 26.12.2019. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 46 Sekunden.

Die Teilnahme Ambris war eine derartige Bereicherung, dass das Team für die pandemiebedingt abgesagten Austragungen von 2020 und 2021 wieder eingeladen wurde. Und nun definitiv erneut nach Davos reisen darf.

Zwei Verstärkungsspieler von NL-Konkurrenten Box aufklappen Box zuklappen Für den Spengler Cup rücken zwei Stürmer kurzfristig ins Kader von Ambri-Piotta. Es sind dies der 32-jährige Kanadier Josh Jooris von Genf-Servette und der 23-jährige Nando Eggenberger von Rapperswil-Jona. Eggenberger wird sogar über das Jahresend-Turnier hinaus bis Ende Januar für die «Biancoblu» spielen. Die beiden Klubs haben sich darauf geeinigt.

Heuer auch sportlich unschlagbar?

2019 gewann man die ersten beiden Partien souverän, ehe die Tessiner im Halbfinal etwas unglücklich in der Verlängerung an Ocelari Trinec scheiterten (2:3). Den Siegtreffer erzielte Matej Stransky, der nun beim HC Davos engagiert ist.

Wer gewinnt den Spengler Cup 2022? Ambri-Piotta Ambri-Piotta % IFK Helsinki IFK Helsinki % Örebro HK Örebro HK % HC Davos HC Davos % Team Canada Team Canada % Sparta Prag Sparta Prag % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.

Dieses Jahr soll es zu noch mehr reichen. Dies, obwohl sich Ambri (10.) in der National League schwer tut. Mit seiner Leidenschaft und seinem Herzblut sind der Klub und seine Fangemeinde aber für alle Widersacher ein unangenehmer Gegner. Und die Hauptprobe in der Meisterschaft glückte am Freitagabend mit einem klaren 6:2-Heimsieg über die ZSC Lions, den Playoff-Finalisten von diesem Frühling.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Bei SRF sehen Sie alle Partien des Spengler Cups live. Die Nachmittagsspiele beginnen jeweils um 15:10 Uhr, diejenigen am Abend um 20:15 Uhr. Ambri und Örebro eröffnen das Turnier am Montag-Nachmittag.