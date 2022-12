Zum 4. Mal nimmt der IFK Helsinki am Spengler Cup teil. Kann der Aussenseiter überraschen?

Legende: IFK Helsinki ist zurück am Spengler Cup Hier sind die Finnen bei ihrer letzten Teilnahme im Landwassertal 2004 am Werk. Reuters

Aus bislang 12 Spielen am Spengler Cup resultierten für IFK Helsinki lediglich 2 Siege. 18 Jahre nach der letzten Teilnahme bietet sich dem 7-fachen finnischen Meister in diesem Jahr die Chance, diese Bilanz aufzubessern.

Geleitet wird das Team von Trainer Ville Peltonen, der als Meister mit Lugano auch schon in der Schweiz seine Spuren hinterlassen hat. In der jungen Mannschaft hat es mit Julius Nättinen und Otso Rantakari auch zwei Spieler, welche die Schweiz bestens kennen. Rantakari bringt sogar Spengler-Cup-Erfahrung mit, 2019 spielte er mit dem HC Davos am Traditionsturnier.

Bereits 1897 wurde der Klub gegründet und hat dementsprechend eine lange Tradition. Der letzte Meistertitel liegt bereits 11 Jahre zurück, trotzdem hat der IFK Helsinki die höchsten Zuschauerzahlen der Liga.

Am Spengler Cup treten die Finnen als Aussenseiter an. Doch nicht zuletzt der Turniersieg von KalPa Kuopio hat gezeigt, dass mit den finnischen Teams durchaus zu rechnen ist. Schafft es der Klub aus der Hauptstadt, den Titel zum 2. Mal nach Finnland zu holen?

01:04 Video Archiv: Helsinkis letzter Auftritt am Spengler Cup Aus sportaktuell vom 29.12.2004. abspielen. Laufzeit 1 Minute 4 Sekunden.