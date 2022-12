Erstmals seit 2019 wird in Davos in der Altjahreswoche wieder geschichtsträchtiges Eishockey-Spektakel präsentiert. Geschont wird laut Klub-CEO und OK-Präsident Marc Gianola niemand.

Legende: Will den ersten Heimtriumph seit 2011 Marc Gianola (r.), CEO des HC Davos und OK-Präsident des Spengler Cups mit Maskottchen Hitsch. Keystone/Gian Ehrenzeller

Endlich wieder Spengler Cup. Das findet freilich auch Marc Gianola: «Das Schlimmste seit 2019 für mich als OK-Präsident war, dass dieses Hockey-Fest nicht stattfinden konnte.» Wirtschaftlich betrachtet, so Gianola, hatte vorab die extrem kurzfristige Absage im Vorjahr Schaden angerichtet und ein Minus von 5,5 bis 6 Millionen Franken hinterlassen. Mit einer Kapitalerhöhung wurde mittlerweile wieder der Stand von vorher erreicht.

Gianola freut sich nun auf ein Spektakel mit 6 Teams aus 6 verschiedenen Sprachregionen. «Diese Vielfalt entspricht dem Geist des Turnier-Gründers Carl Spengler.» Der Wissenschaftler, Arzt und Eishockey-Enthusiast hatte vor 99 Jahren das Traditionsturnier lanciert. Im Bestreben seinen Klub zu unterstützen, gleichzeitig aber auch die durch den Ersten Weltkrieg verfeindeten Nationen sportlich wieder zusammenzuführen, stiftete er zu Weihnachten 1923 einen Wanderbecher.

03:02 Video Eishockey Inside im Zeichen des Spengler Cup Aus Eishockey – Inside vom 08.12.2022. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 2 Sekunden.

Davos mit Sieg- statt Personal-Strategie

In der diesjährigen Altjahreswoche steht vorab Gastgeber Davos unter Erfolgsdruck. Die Bündner befinden sich nach ihrem blutleeren Auftritt von 2019 in der Bringschuld. Damals verlor der HCD alle drei Spiele und scheiterte erstmals seit 2010 bereits in den Viertelfinals.

Für viel Häme sorgte dabei die Tatsache, dass man im Viertelfinal gegen Turku (1:3) zahlreiche Spieler schonte, um für ein geplantes «Schluss-Feuerwerk» bereit zu sein. Der Plan ging nicht auf. Laut Gianola, dem früheren HCD-Captain und heutigen CEO des Klubs, gebe es heuer für Davos nur eine Strategie. Diese sei ganz sicher nicht mehr auf Personal-Schonung ausgelegt: «Wir wollen gewinnen. Das ist das einzige Ziel.»

01:33 Video Archiv: Davos gewinnt den Spengler Cup 2011 Aus Sport-Clip vom 31.12.2011. abspielen. Laufzeit 1 Minute 33 Sekunden.

Für den in der 4. Saison von Christian Wohlwend gecoachten HCD wäre es der erste Heim-Triumph seit 2011, damals unter Trainer-Legende Arno Del Curto errungen. Der Schweizer Rekordmeister könnte mit einem Triumph mit dem 16-fachen Turniergewinner aus Nordamerika gleichziehen. Einmal mehr werden Davos und das Team Canada, das 4 der 5 letzten Austragungen gewonnen hat, bereits in der Gruppenphase aufeinandertreffen.