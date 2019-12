Bei der 36. Teilnahme strebt Team Canada am Spengler Cup den 16. Triumph an. Die Kanadier würden damit Davos hinter sich lassen.

Legende: Den Pokal im Visier Macht sich Team Canada zum alleinigen Rekordsieger am Spengler Cup? Keystone

Zum 36. Mal in Folge nimmt Team Canada am traditionsreichsten Klubturnier der Welt teil. Mit 15 Triumphen sind die «Maple Leafs» zusammen mit Gastgeber Davos Rekordsieger.

Und was im letzten Jahr mit der überraschenden Final-Niederlage gegen Kuopio aus Finnland verpasst wurde, soll bei der 93. Austragung des Spengler Cups Tatsache werden: mit dem 16. Titel den HCD hinter sich lassen. Wie fast jedes Jahr gehen die Kanadier als Topfavorit an den Start. Zuletzt stand Team Canada 4 Mal in Folge im Final.

13 «Schweizer» und 2 Stars an der Bande

Im Aufgebot der «Ahornblätter» stehen unter anderem 13 Akteure aus der höchsten Schweizer Spielklasse. Die Stars stehen allerdings an der Bande. Gecoacht wird Team Canada von Craig MacTavish. Der mittlerweile 61-Jährige absolvierte über 1000 NHL-Spiele und gewann 4 Mal den Stanley Cup.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: News aus dem Eishockey Elo zurück zu den Tigers 20.12.2019 Mit Video

Aber auch sein Assistent an der Bande ist eine grosse Nummer. Paul Coffey (58) bestritt über 1400 Partien in der besten Eishockey-Liga der Welt und durfte ebenfalls 4 Mal die Stanley-Cup-Trophäe in die Höhe stemmen.