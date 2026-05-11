Am Freitag hat das lange Warten ein Ende: Hier gibt's die wichtigsten Infos zur Eishockey-WM in der Schweiz.

Legende: Stemmten 2025 die WM-Trophäe in die Höhe Die US-Amerikaner. Freshfocus/Claudio Thoma

Wann und wo steigt die Eishockey-WM 2026?

2020 fiel die geplante Heim-WM für die Schweiz aufgrund der Corona-Pandemie ins Wasser. Sechs Jahre später ist es endlich soweit und die Schweiz kommt erstmals seit 2009 wieder als Gastgeberin zum Zug. Die Teams der Gruppe A, darunter auch die Nati, bestreiten ihre Vorrunde in Zürich. Die Mannschaften der Gruppe B duellieren sich in Freiburg.

Welche Nationen sind mit dabei?

Gruppe A Gruppe B USA Kanada Schweiz Schweden Finnland Tschechien Deutschland Dänemark Lettland Slowakei Österreich Norwegen Ungarn Slowenien Grossbritannien Italien

Im Vergleich zum Vorjahr in Stockholm und Herning neu mit dabei sind die beiden Aufsteiger aus der Division 1, Grossbritannien und Italien. Den umgekehrten Weg gingen Frankreich und Kasachstan, die 2025 in Schweden respektive Dänemark abgestiegen sind.

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Abwesend sind zum bereits fünften Mal in Folge Russland und Belarus, welche aufgrund des Krieges in der Ukraine von IIHF-Wettbewerben weiterhin ausgeschlossen sind. Als Titelverteidiger steigen die USA ins Turnier. Die Amerikaner bodigten im Vorjahr im Final die Schweiz mit 1:0 nach Verlängerung.

Wie sieht der Spielplan der Schweiz aus?

Die Nati wird sämtliche Partien, sowohl in der Vorrunde als auch in einer allfälligen K.o.-Phase, in der Swiss Life Arena in Zürich absolvieren. Zwei Viertelfinals finden in Freiburg statt. Ab den Halbfinals wird ausschliesslich in Zürich gespielt.

Wie funktioniert der Modus?

In den jeweiligen 8er Gruppen spielt jeder einmal gegen jeden. Die Top 4 jeder Gruppe erreichen die Viertelfinals. In der Runde der letzten 8 kommt es zu folgenden Paarungen:

Sieger Gruppe A Vierter Gruppe B Zweiter Gruppe B Dritter Gruppe A Sieger Gruppe B Vierter Gruppe A Zweiter Gruppe A Dritter Gruppe B

Nach der Vorrunde gibt es eine Gesamtrangliste mit allen Viertelfinalisten. Anhand dieser ergeben sich die Halbfinal-Paarungen. In der Runde der letzten 4 duelliert sich das bestverbliebene Team aus der Vorrunde mit der letztplatzierten Mannschaft, die weiteren zwei Halbfinalisten machen das zweite Final-Ticket unter sich aus.

Viertelfinals: Donnerstag, 28. Mai

Donnerstag, 28. Mai Halbfinals: Samstag, 30. Mai

Samstag, 30. Mai Final und Bronze-Spiel: Sonntag, 31. Mai

Eishockey-WM 2026