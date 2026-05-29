Nach dem Erreichen des WM-Halbfinals streichen die Schweizer Medien das Team heraus – und Glücksbringer Roger Federer.

Ein weiterer Schritt in Richtung lang ersehnter WM-Titel ist für die Schweizer Eishockey-Nati gemacht. Im Viertelfinal bodigte das Team von Jan Cadieux in einer ereignisreichen Partie Schweden. Die Erleichterung nach diesem Sieg war nicht nur den Spielern anzumerken, auch in den Medien wurde – im übertragenen Sinne – einmal tief durchgeatmet.

«Schweden-Albtraum ist beendet, Gold-Traum lebt» (Blick)

«Wer fürchtet sich vor Angstgegner Schweden? Diese Nati jedenfalls nicht. Die Schweiz zieht in den WM-Halbfinal ein, wo man am Samstag auf Überraschungsteam Norwegen trifft», heisst es im Blick. Die Schweizer hätten sofort das Kommando übernommen, ihre Checks fertiggefahren. Stellvertretend dafür Timo Meier, «der wie eine Abrissbirne durch die schwedischen Abwehrreihen fährt.» Ob es wohl an Roger Federers Garderoben-Besuch lag, dass die Schweizer derart geladen aufs Eis kamen?

«Die Schweiz schlägt ‹Angstgegner› Schweden» (Watson)

Auch bei Watson geht der Tenor in diese Richtung: «Was gibt es Besseres, um die bösen Dämonen auszutreiben, als einen 20-fachen Grand-Slam-Champion?» Unter diesen Voraussetzungen könne selbst gegen Schweden nichts mehr schiefgehen. Trotz einiger Turbulenzen hätten die Schweizer den Sieg im letzten Drittel «abgeklärt und stilsicher» über die Zeit gebracht. Gegen Norwegen sei der WM-Gastgeber im Halbfinal am Samstag nun klarer Favorit.

«Mit Federer als Glücksbringer gelingt der lang ersehnte Sieg gegen Schweden» (Tages-Anzeiger)

Auch der Tages-Anzeiger schiebt der Schweiz in der Runde der letzten Vier die Favoritenrolle zu. Unterschätzen sollte man den Gegner aber keinesfalls. «Die Norweger sind die Überraschung des Turniers und haben Schweden und Tschechien geschlagen», schreibt die Zeitung, um sogleich anzufügen: «Doch eines ist auch offensichtlich: Diese Schweizer sind auf einer Mission. Nur Gold ist ihnen gut genug.»

Alles oder Nichts?

Der nächste Schritt in Richtung Gold soll am Samstag folgen. Optimismus und Zuversicht sind allenthalben gross. Oder wie das Tagblatt in grossen Lettern titelt: «7 Gründe, warum die Schweiz jetzt Weltmeister wird – sonst klappt es nie mehr».

Wie oder besser gesagt, ob die Reise weitergeht, erfahren Sie am Samstag ab 15 Uhr live bei SRF.