Gemäss Nati-Direktor Lars Weibel passt bei der Schweizer Equipe an der Heim-WM aktuell alles zusammen – gewonnen sei aber noch nichts.

Weibel: «Wir haben das Publikum hinter uns – die Energie ist da»

7 Spiele, 21 Punkte: Die Schweizer Nati hat erstmals in ihrer WM-Geschichte (seit der Modusreform 2012) eine perfekte Gruppenphase hingelegt – mit einem überzeugenden, hart erkämpften 4:2-Sieg gegen das zuvor ebenfalls noch verlustpunktlose Finnland als abschliessende Krönung.

Nun geht es am Donnerstagabend weiter mit dem ersten K.o.-Spiel: Im Viertelfinal wartet Angstgegner Schweden. Nati-Direktor Lars Weibel zog vor der heissen Phase an der Heim-WM ein Zwischenfazit. Das sagte der 52-Jährige über ...

... den Sieg im Showdown gegen Finnland : «Nach einem Hänger im 2. Drittel konnten wir die Intensität wieder hochfahren. Wir haben uns auch von den Cross-Checks der Finnen nicht provozieren lassen. Diese Mannschaft ist gefestigt und auf einer Mission.»

: «Nach einem Hänger im 2. Drittel konnten wir die Intensität wieder hochfahren. Wir haben uns auch von den Cross-Checks der Finnen nicht provozieren lassen. Diese Mannschaft ist gefestigt und auf einer Mission.» ... die Wichtigkeit dieses abschliessenden Erfolgs: «Es war symbolisch: Das Spiel war auf Messers Schneide, sie holen ein 0:2 auf, wir wollen unbedingt gewinnen und bringen es nach Hause.»

«Es war symbolisch: Das Spiel war auf Messers Schneide, sie holen ein 0:2 auf, wir wollen unbedingt gewinnen und bringen es nach Hause.» ... die perfekte Gruppenphase: «Die Statistik ist das eine, aber wir konnten auch das umsetzen, was wir uns vorgenommen haben. Ganz wichtig war, dass wir mit diesem Start das Publikum hinter uns gebracht haben. Die Energie ist da.»

«Die Statistik ist das eine, aber wir konnten auch das umsetzen, was wir uns vorgenommen haben. Ganz wichtig war, dass wir mit diesem Start das Publikum hinter uns gebracht haben. Die Energie ist da.» ... die anstehende K.o.-Phase: «Jetzt beginnt das Turnier erst richtig, und zwar bei null. Wir haben jetzt das Selbstbewusstsein und wollen uns nicht verstecken. Mit diesen Drucksituationen können wir mittlerweile nicht nur umgehen, wir haben sie gern.»

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