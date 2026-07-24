In der Challenge League trifft man auch auf 3 Spieler, die in ihrer Karriere für grosse Schlagzeilen gesorgt haben.

Legende: Hinterliessen im Fussball ihre Spuren Raul Bobadilla, Jean-Kévin Augustin und Boris Cespedes (von links). FF/Philipp Kresnik Imago/SOPA Images KEYSTONE/Philipp Schmidli

Boris Cespedes: das Doping-Opfer

Eine Reise zum bolivianischen Nationalteam kam den 31-jährigen Mittelfeldspieler teuer zu stehen. Er wurde wegen eines positiven Dopingtests für 15 Monate gesperrt. Ab August ist der ehemalige Servette- und Yverdon-Akteur wieder spielberechtigt – und hat mit Étoile Carouge einen neuen Klub gefunden.

Jean-Kévin Augustin: der Millionen-Flop

2016 schoss er Frankreich an der Seite von Kylian Mbappé zum U19-EM-Titel. Doch noch ehe die Karriere des Angreifers so richtig Fahrt aufnehmen konnte, wurde er in einen millionenschweren Transferstreit zwischen RB Leipzig und Leeds United verwickelt, worauf er nie mehr zur alten Stärke zurückfand. Nun gibt Yverdon dem 29-jährigen Ex-Basler eine neue Chance.

Raul Bobadilla: der Unverwüstliche

Der 39-jährige Angreifer gilt aufgrund zahlreicher Eskapaden während seiner Karriere als mittlerweile geläutertes Enfant terrible. Er will seine Erfahrung nun bei Rapperswil-Jona einbringen, nachdem sein Vertrag bei Aarau ausgelaufen war.

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