Dem FC Aarau fehlt noch ein Schritt zur Rückkehr in die Super League. In dieser verrückten Saison ist jedoch alles möglich.

Aarau vor dem letzten Schritt – doch dieser ist nicht so klein

Plötzlich ist sie doch noch aufgegleist, die grosse Aufstiegssause des FC Aarau. Holt der FCA am Freitag im Brügglifeld gegen Yverdon nicht weniger Punkte als Vaduz in Wil, steht fest: Aarau ist erstmals seit dem Abstieg 2015 wieder Mitglied der Super League.

Dass es das Team von Bruno Iacopetta vor der letzten Runde plötzlich wieder in den eigenen Füssen hat, lag am verrückten Ende des Duells mit Hauptkonkurrent Vaduz. In der 94. Minute köpfelte David Acquah den Ball zum wichtigen 2:1-Auswärtssieg ins Tor. Ein Vaduzer Angriff wurde perfekt ausgekontert.

Acquah findet's «verrückt», Schneider «dumm»

«Es ist verrückt. Ich habe dem Coach schon vor zwei Tagen gesagt, dass ich treffen werde. Es war wie ein Heimspiel, die Fans sind unglaublich, wir machen es für sie», jubelte Torschütze und Matchwinner Acquah anschliessend.

Vaduz-Trainer Marc Schneider befand sich im Rheinpark nach der Last-Minute-Pleite freilich am anderen Ende der Gefühlsskala: «Wenn man das Spiel schon nicht gewinnt, dann darf man es sicher nicht verlieren. Am Schluss war es eine dumme Aktion, die uns nicht passieren darf.»

Yverdon und Wil: Zünglein an der Waage?

Auf der Zielgeraden haben sich die Liechtensteiner damit übersprinten lassen. Ab dem 14. Spieltag war Vaduz durchgehend auf dem Leaderthron gesessen. Aarau hatte die Spitzenposition Ende November mit einem 1:5-Debakel beim späteren Absteiger Bellinzona hergeben müssen. Jetzt folgte zur rechten Zeit die Rückkehr.

Den Aargauern fehlt nun also noch ein letzter Schritt zum direkten Aufstieg. Doch zu früh freuen sollte sich die Iacopetta-Elf noch nicht. Zumal mit Yverdon ein starker Gegner wartet. Bei einer Aarauer Niederlage würde Vaduz wegen der besseren Tordifferenz ein Remis in Wil reichen. Es wäre in einer verrückten Challenge-League-Saison nicht die erste unerwartete Wendung – aber die letzte.

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