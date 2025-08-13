Der FC Aarau gewinnt das Nachtragsspiel der 1. Runde gegen Bellinzona mit 1:0 und steht nach 3 Partien makellos da.

Legende: Ab durch die Mitte Valon Fazliu versenkt den Penalty zentral. Freshfocus/Marc Schumacher

Am 26. Juli wurde die Partie Aarau – Bellinzona in der 65. Minute beim Stand von 3:1 für das Heimteam abgebrochen. Dauerregen hatte das Brügglifeld unbespielbar gemacht. Zum Unmut der Aarauer entschied die Liga in der Folge, dass die Partie wiederholt würde – und zwar die vollen 90 Minuten.

Zweieinhalb Wochen später kam es zur Revanche. Dieses Mal spielte das Wetter mit – am schwülwarmen Mittwochabend war weit und breit keine Regenwolke zu sehen. Aarau hielt Bellinzona abermals in Schach und setzte sich vor 4500 Zuschauern mit 1:0 durch.

Einziger Torschütze war Valon Fazliu. Der 29-Jährige versenkte in der 57. Minute einen Penalty mit einem Schuss in die Tormitte. Zuvor hatte Bellinzona-Goalie Sebastian Osigwe im Strafraum Daniel Afriyie von den Beinen geholt.

Mit dem 3. Sieg im 3. Spiel gelang dem FCA der beste Saisonstart seit 2008 – und der Sprung an die Tabellenspitze.

