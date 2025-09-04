Das Ende eines Missverständnisses: Der Franzose, der sich weigerte für die Aargauer aufzulaufen, gehört nicht länger zum FCA.

Legende: Sofian Bahloul. Keystone/Anthony Anex

Sportlich läuft es dem FC Aarau wie am Schnürchen, hinter den Kulissen brodelt es hingegen. Eine Störvariable wurde nun eliminiert: Den Vertrag mit Sofian Bahloul löste der Leader der Challenge League mit sofortiger Wirkung auf, wie am Donnerstag bekannt wurde. Dieser habe sich geweigert «seinen vertraglichen Pflichten nachzukommen». Heisst: Bahloul, der 19 Mal für Aarau auflief, liess sich schlicht nicht mehr im Brügglifeld blicken. Der 25-jährige Franzose verpasste die Vorbereitung und die bisherigen Saisonspiele.

Sie wollen mich ohne meine Zustimmung zwingen.

Nach dem verpassten Aufstieg hatte Aarau sein Kader Anfang Juni langfristig mit Leihspieler Bahloul erweitern wollen. Die feste Übernahme durch das Ziehen der Kaufoption bis 2028 wurde auf X verkündet. Doch ein Kommentar unter dem Post warf Fragen auf: Bahloul selbst kommentierte nämlich mit drei Fragezeichen. Wusste er etwa gar nichts von dem Deal? In einer weiteren Antwort schaffte er etwas Klarheit: «Sie wollen mich ohne meine Zustimmung zwingen», schrieb er.

Das Recht war aufseiten des FCA: Der Vertrag, den Bahloul bei der Einfädelung des Leihgeschäfts unterschrieben hatte, war nach Aktivierung der Kaufoption gültig. Nun zogen die Aarauer die Notbremse: «Aufgrund der verpassten Vorbereitung und der anhaltenden Weigerung des Spielers, am Trainingsbetrieb der 1. Mannschaft teilzunehmen ist es aus Sicht des FC Aarau ausgeschlossen, dass er wieder ins Team integriert werden kann.»

