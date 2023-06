Constantin bekräftigt Ausstieg und kündigt Klage an

Legende: Im Sommer 2024 will er abtreten Christian Constantin. Keystone/Laurent Gillieron

Die sportliche Zukunft des FC Sion sieht düster aus. Präsident und Geldgeber Christian Constantin bestätigte gegenüber mehreren Schweizer Medien erneut seinen Abgang im Sommer nächsten Jahres.

«Das wird ein Übergangsjahr», zitiert die Walliser Tageszeitung Le Nouvelliste den Patron. Er könne ja nicht über den 30. Juni 2024 hinaus Personal anstellen. Der 66-jährige Unternehmer will in einem Jahr den kriselnden Klub verlassen. Seit Dienstagabend ist der Abstieg Sions in die Challenge League Tatsache.

07:17 Video Archiv: Lausanne-Ouchy schickt Sion in die Zweitklassigkeit Aus Sport-Clip vom 06.06.2023. abspielen. Laufzeit 7 Minuten 17 Sekunden.

Gegenüber dem Blick findet Constantin sogar einen positiven Ansatz für die momentane Situation: «Nun kostet mich das Ganze in meinem letzten Jahr weniger.»

Ich werde finanzielle Wiedergutmachung von der Liga verlangen.

Der Nouvelliste berichtet zudem, dass Constantin am Mittwochmorgen in Riddes vor seinen Spielern sprach. Seine Rede soll nicht länger als zwei Minuten gedauert haben, sodass Mario Balotelli, der zu spät kam, sie verpasste. Der Vertrag des Italieners läuft noch ein Jahr, ob er sich die Challenge League antun will, ist aber ungewiss. Gemäss Blick haben nur 6 Spieler Sions auslaufende Verträge.

CC will Schadenersatz

Im Übrigen bestätigte Constantin seine angekündigten Schritte auf dem juristischen Parkett. Er will per Zivilrecht klagen, falls die Swiss Football League Yverdon eine Lizenz für die Super League erteilt – allerdings nicht gegen den Aufstieg der Waadtländer an sich.

«Ich werde auf juristischem Weg finanzielle Wiedergutmachung von der Liga verlangen, die nicht in der Lage ist, eine korrekte Schiedsgerichtsbarkeit für alle ihre Mitglieder sowie eine faire Behandlung bei der Lizenzvergabe zu gewährleisten», erklärte er.

01:22 Video Schäfer: «Lizenz von Yverdon wird noch einmal überprüft» Aus Sport-Clip vom 07.06.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 22 Sekunden.

Aufforderung an die Stadt Sitten

Ein zweites Thema, jenes der ungenügenden Infrastruktur des FC Sion, spricht Constantin im Blick an: «Ende Jahr wird man wissen, ob der Profifussball im Wallis eine Zukunft hat.» Diese Aussage richtet sich an die Stadt Sitten, die in Sachen Stadion und Trainingszentrum nach Ansicht des Architekten Geld sprechen soll.