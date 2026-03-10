Tottenham erlebt im Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League ein Debakel.

Die Engländer ziehen bei Atletico Madrid mit 2:5 den Kürzeren, Goalie Antonin Kinsky verschuldet zwei Tore in der ersten Viertelstunde.

Bayern München fertigt Atalanta Bergamo auswärts ab. Galatasaray schlägt Liverpool, Barça kommt zu einem Remis.

Was ein erfolgreiches Debüt hätte sein sollen, verkam zum totalen Desaster. Antonin Kinsky marschierte zusammen mit seinen Tottenham-Teamkameraden erhobenen Hauptes auf das Feld im Wanda Metropolitano. Das Achtelfinal-Hinspiel bei Atletico Madrid war sein erster Einsatz in der Champions League überhaupt.

Keine 17 Minuten später kassierte der Goalie von seinem Trainer Igor Tudor die Höchststrafe. Er wurde beim Stand von 0:3 ausgewechselt – und verschwand geknickt direkt in der Katakombe. Wie es dazu kam ...

6. Minute: Kinsky wird per Rückpass angespielt und setzt zum Abschlag an. Dabei gleitet er aus und die Atletico-Spieler schlagen daraus Profit: Ademola Lookman legt ins Zentrum zu Julian Alvarez, der Marcos Llorente an der Strafraumgrenze bedient. Dieser zieht flach ab – 1:0.

Zwischen den beiden Kinsky-Aussetzern hatte sich auch Micky Van de Ven zu einem Bock hinreissen lassen. Der Verteidiger verlor im dümmsten Moment Bodenhalt, was Antoine Griezmann zum zwischenzeitlichen 2:0 ausnutzte (14.).

Tottenham noch nicht k.o.

Guglielmo Vicario, der Kinsky zwischen den Tottenham-Pfosten ersetzte, vermochte seinen Kasten dann auch nicht lange sauber zu halten – fünf Minuten, um genau zu sein. Nach einem Griezmann-Freistoss nickte Robin Le Normand den Ball zum 4:0 über die Linie (22.).

Tottenham, das die letzten fünf Spiele in Folge verloren hatte und in der Premier League als Tabellen-16. gegen den Abstieg kämpft, gab umgehend ein Lebenszeichen von sich: Pedro Porro netzte nach Richarlison-Vorarbeit zum 1:4 ein (26.).

Und auch nach dem fünften Atletico-Tor, dem zweiten von Alvarez an diesem Abend (55.), gelang es der Tudor-Equipe, den Schaden mit dem 2:5 durch Dominic Solanke doch einigermassen in Grenzen zu halten (76.). Fürs Rückspiel ist dennoch klar: Das Team von Coach Diego Simeone hält alle Trümpfe in der eigenen Hand.

