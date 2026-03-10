Galatasaray schlägt Liverpool im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League zu Hause mit 1:0.

Newcastle muss sich gegen Barcelona wegen einem Penalty in letzter Sekunde mit einem 1:1 begnügen.

In den anderen Spielen vom Dienstag feiern Bayern und Atletico Madrid bei Torfestivals deutliche Siege.

Galatasaray – Liverpool 1:0

Nach den ersten paar gespielten Minuten musste man um Galatasaray Angst haben. Die Türken traten im Achtelfinal-Hinspiel gegen Liverpool mit schlotternden Knien auf, reihten einen haarsträubenden Fehlpass an den anderen. Und dann? Lagen sich die «Gala»-Spieler tatsächlich in den Armen: Mario Lemina nickte eine Kopfballhereingabe von Victor Osimhen aus kurzer Distanz zum 1:0 in die Maschen (7.). Liverpool, das in Istanbul in dieser Saison schon in der Ligaphase verloren hatte, kam nach der Pause besser in Fahrt – und schnupperte am Ausgleich: Der Treffer zum 1:1 wurde jedoch wegen eines Handspiels von Ibrahima Konaté aberkannt (72.). Damit reisen die Türken mit einem Ein-Tor-Polster ins Rückspiel an die Anfield Road am nächsten Mittwoch.

Newcastle – Barcelona 1:1

Beinahe hätte auch Newcastle gegen Barcelona ein 1:0 ins Rückspiel genommen. Harvey Barnes schoss die «Magpies» in der 86. Minute vermeintlich zum Sieg. Der englische Flügelstürmer verwertete eine Hereingabe von Joker Jacob Murphy zur überfälligen Führung für das dominante Heimteam. Joan Garcia im Barça-Tor war zwar noch dran, konnte den Gegentreffer aber nicht mehr verhindern. Als die 4-minütige Nachspielzeit wenig später schon abgelaufen war und die Fans im St. James' Park nur noch auf den Abpfiff warteten, nahmen die Gäste nochmals einen letzten Anlauf. Dani Olmo schlug im Strafraum einen Haken, woraufhin Newcastle-Verteidiger Malick Thiaw das Bein ausfuhr. Der Spanier nahm die Einladung dankend an und Lamine Yamal verwertete den fälligen Elfmeter souverän zum schmeichelhaften Ausgleich für das Team von Hansi Flick.

