PSG gewinnt eine attraktive Hinspiel-Partie im Champions-League-Achtelfinal gegen Chelsea mit 5:2.

Chelsea hält lange gut mit, ein Fehler von Goalie Filip Jörgensen leitet aber die Niederlage ein.

Real Madrid gewinnt gegen Manchester City überraschend deutlich 3:0. Zum Round-up vom Mittwoch geht es hier.

Wer im Champions-League-Achtelfinal einen Kvicha Kvaratskhelia einwechseln kann, darf sich glücklich schätzen. Der Georgier, der nach einer Stunde ins Spiel kam, bescherte PSG in der Schlussphase mit einem Doppelpack einen doch noch deutlichen Hinspielsieg.

Nachdem der vermeintliche Chelsea-Ausgleich zum 3:3 wegen eines vorangegangenen Offsides aberkannt worden war, schlug Kvaratskhelia zu. Mit einem perfekten Schlenzer stellte er in der 86. Minute auf 4:2. Und in der Nachspielzeit gelang ihm nach einem Querpass von Achraf Hakimi gar noch das 5:2.

Jörgensens Fehler am Anfang vom Ende

Der Gast aus England hatte dem Titelverteidiger im Prinzenpark zuvor lange Paroli bieten können. Nach einem Fehler von Nuno Mendes glich Enzo Fernandez in der 57. Minute zum zweiten Mal aus. In der Folge erwies Goalie Filip Jörgensen seinem Team aber einen Bärendienst. Bradley Barcola antizipierte seinen Pass, über Kvaratskhelia kam der Ball zu Vitinha, der mit einem eleganten Heber zur 3:2-Führung traf.

Dembélé mit perfektem Konter-Solo

PSG-Trainer Luis Enrique hatte in der Startelf wieder auf die zuletzt verletzten Joao Neves und Ousmane Dembélé zählen können. Ihr Einsatz machte sich bezahlt: In der 10. Minute legte Neves nach einer Flanke perfekt auf Barcola ab, der trocken via Lattenunterkante das 1:0 erzielte. Dembélé setzte nur wenig später eine erste Duftmarke, traf aber nur den Pfosten. Nachdem Chelsea-Aussenverteidiger Malo Gusto mit etwas Mithilfe von PSG-Keeper Matvej Safonov der Ausgleich geglückt war, powerten die «Blues» gleich weiter.

Cole Palmer hatte das 2:1 auf dem Fuss, Safonov parierte seinen Schuss aber. Und dann ging es ganz schnell: Mit zwei Pässen überbrückten die Franzosen das Mittelfeld. Achraf Hakimi lancierte Dembélé, der aus der eigenen Platzhälfte startend zum Solo ansetzte. Nach einem doppelten Haken gegen Wesley Fofana überwand der Weltfussballer auch Jörgensen.

Dass der Sieg am Ende etwas zu hoch ausfiel, dürfte PSG ziemlich egal sein. Im Rückspiel am kommenden Dienstag an der Stamford Bridge braucht Chelsea nun ein kleines Fussballwunder, will es den Viertelfinal-Einzug in der «Königsklasse» noch schaffen.

