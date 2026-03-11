Real Madrid fertigt Manchester City im Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League mit 3:0 ab.

Captain Federico Valverde brilliert mit einem Hattrick in der ersten Halbzeit.

PSG bezwingt Chelsea mit 5:2. Arsenal kommt zu einem Remis, während Bodö/Glimt weiter überrascht.

Wer soll denn nur die Tore schiessen? Diese Frage beschäftigte Real Madrid im Vorfeld des Achtelfinal-Hinspiels in der «Königsklasse» gegen Manchester City. Und das zurecht, fehlte doch Superknipser Kylian Mbappé (38 Tore in 33 Saisonspielen) verletzungsbedingt.

Die Antwort auf die einleitende Frage lautet: Federico Valverde. Der Uruguayer, eigentlich im Mittelfeld zu Hause, mutierte im heimischen Estadio Santiago Bernabeu zu einem Tormonster.

20. Minute: Thibaut Courtois' Abschlag wird zur perfekten Vorlage für den in die Tiefe startenden Valverde. Dieser spitzelt den Ball an ManCity-Keeper Gigi Donnarumma vorbei. Dieser zieht die Hand zurück, weil er sich ausserhalb des Strafraums wähnt. Valverde sagt Gracias und netzt aus spitzem Winkel ein.

Thibaut Courtois' Abschlag wird zur perfekten Vorlage für den in die Tiefe startenden Valverde. Dieser spitzelt den Ball an ManCity-Keeper Gigi Donnarumma vorbei. Dieser zieht die Hand zurück, weil er sich ausserhalb des Strafraums wähnt. Valverde sagt Gracias und netzt aus spitzem Winkel ein. 27. Minute: Vinicius' Vertikalpass wird von Ruben Dias abgelenkt und landet vor den Füssen Valverdes. Der 27-Jährige prescht in den Strafraum vor und versenkt die Kugel von der linken Seite in der entfernten Torecke.

42. Minute: Brahim Diaz bedient Valverde mit einem butterweichen hohen Ball. Der Real-Captain lässt Marc Guéhi mit einem Lupfer aussteigen und hämmert die Kugel dann volley zum 3:0 in die Maschen. Ein Gedicht von einem Tor.

Vom Team von Coach Pep Guardiola kam bis dahin überraschend wenig, auch wenn die «Skyblues» zu Beginn der Partie die Real-Defensive vor Probleme gestellt hatten. Mehr als Halbchancen schauten dabei aber nicht heraus.

Wer nach der Pause ein ManCity-Revival erwartet hatte, wurde enttäuscht. Stattdessen schrammten die Engländer am 0:4 vorbei, als Vinicius bei einem Foulpenalty seine Nonchalance zum Verhängnis wurde. Donnarumma ahnte die Ecke und entschärfte das Schüsschen locker.

Courtois brilliert

In der 75. Minute durfte dann noch Real-Goalie Courtois seine Klasse unter Beweis stellen. Nachdem Jungspund Thiago Pitarch den Ball im eigenen Strafraum vertändelt hatte, kam Nico O'Reilly dem 1:3 ganz nahe. Courtois fuhr den Fuss blitzschnell aus und parierte mirakulös.

Danach wollte Real nicht mehr und City konnte nicht mehr. Und so reist die Equipe von Trainer Alvaro Arbeloa mit einem komfortablen Polster nach Manchester, wo am Dienstag das Rückspiel ansteht.

Champions League