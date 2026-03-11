Bodö/Glimt legt im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League mit einem 3:0-Heimsieg gegen Sporting Lissabon den Grundstein für eine Fortsetzung des norwegischen Fussball-Märchens.

Arsenal tut sich beim Gastspiel in Leverkusen schwer und kommt durch einen Last-Minute-Treffer immerhin noch zu einem 1:1.

Real Madrid fertigt Manchester City mit 3:0 ab (zum Matchbericht). Auch PSG legt im Heimspiel gegen Chelsea mit 5:2 deutlich vor (zum Matchbericht).

Bodö/Glimt – Sporting Lissabon 3:0

Bodö/Glimt überzeugt bei seiner ersten Teilnahme an der Champions League weiter auf ganzer Linie. Nachdem der norwegische Underdog in den Playoffs Vorjahresfinalist Inter Mailand mit zwei Siegen eliminiert hatte, könnte es im Achtelfinal mit Sporting Lissabon nun den nächsten gestandenen Top-Klub erwischen. Mit dem 3:0-Sieg auf dem heimischen Kunstrasen haben sich die Norweger auf jeden Fall eine äusserst gute Ausgangslage für das Rückspiel in Portugal geschaffen. Sondre Brunstad Fet (32./Penalty) und Ole Didrik Blomberg (45.+1) belohnten die Gastgeber für einen dominanten Auftritt in der ersten Halbzeit. Sporting fand nach dem Seitenwechsel zwar besser ins Spiel, viele Flanken verpufften beim Gastspiel nördlich des Polarkreises aber weiter im Nichts. Bodö/Glimt seinerseits schlug auf der anderen Seite durch Kasper Högh (72.) eiskalt ein drittes Mal zu. Für die Norweger war es der fünfte Sieg in Serie in der «Königsklasse».

Legende: Der Underdog spielt weiter gross auf Bodö/Glimt nimmt Kurs auf die Viertelfinals. imago images/NTB/Mats Torbergsen

Leverkusen – Arsenal 1:1

Bayer Leverkusen hat gegen Arsenal die ganz grosse Überraschung indes nur knapp verpasst. Die «Werkself» kam im Achtelfinal-Hinspiel gegen den Spitzenreiter der Premier League zu einem 1:1. Robert Andrich (46.) brachte das Heimteam kurz nach dem Seitenwechsel in Führung: Der Captain hatte sich bei einem Eckball am entfernten Pfosten herangeschlichen und per Kopf eingenetzt. Die «Gunners» liefen in der taktisch geprägten Partie lange vergebens an. Zum Ausgleich kamen sie dank eines umstrittenen Foulpenaltys, den Ex-Leverkusen-Star Kai Havertz verwertete (89.).

