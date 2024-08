Der Weg in die Königsklasse führt für YB über Galatasaray

Legende: Will mit YB «Königklasse» spielen Lewin Blum. Keystone/Gian Ehrenzeller

Die Young Boys treffen in den Playoffs zur Champions League auf Galatasaray Istanbul.

Die Berner empfangen den türkischen Meister am 20./21. August zunächst zuhause.

Dies wurde an der Auslosung in Nyon bekannt.

In der Super League ist Meister YB noch auf der Suche nach seiner Form. Auf internationalem Parkett haben die Berner dafür ihren Gegner für die Playoffs zur Champions League gefunden: Am 20./21. August empfängt man zuhause den türkischen Meister Galatasaray, eine Woche später steht das Auswärtsspiel auf dem Programm. Der Sieger aus dem Duell qualifiziert sich für die reformierte Königsklasse. Für den Verlierer geht es in die Ligaphase der Europa League.

Während die Young Boys in der Liga nach 3 Niederlagen am Wochenende gegen den FCZ immerhin den ersten Punkt holen konnte, starten die Türken erst am Wochenende gegen Hatayaspor in die Meisterschaft.

Topstars kommen nach Bern

Beim türkischen Meister heissen die Stars Baris Alper Yilmaz, Davinson Sanchez oder Mauro Icardi. Auch Wilfried Zaha, Hakim Ziyech oder Dries Mertens sind bekannte Namen. Erst am Montag verpflichtete Galatasaray zudem den Brasilianer Gabriel Sara aus Norwich. Für den 25-jährigen Mittelfeldspieler überwies man 18 Millionen Euro an Norwich – eine Marke, die zeigt, in welchen Dimensionen man bei «Gala» rechnet.

Mit der Partie YB - Galatasaray finden die schweizerisch-türkischen Duelle in der CL-Qualifikation ihre Fortsetzung. Mit Lugano war bereits der andere Schweizer Klub in diesem Wettbewerb – nach zwei guten Auftritten – an Fenerbahce Istanbul gescheitert.