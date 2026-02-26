Wie bereits im letzten Jahr schafften es die europäischen Schwergewichte Real Madrid und Paris St-Germain doch noch in die Achtelfinals der Champions League – mit dem Umweg über die Playoffs. Nicht mehr dabei sind mit Vorjahresfinalist Inter Mailand oder Borussia Dortmund dafür andere grosse Namen.
Insgesamt wurden 16 Teams auf die Playoff-Extraschlaufe geschickt, die 8 Sieger gesellten sich zu den Top 8 der Liga-Phase.
Nur zwei mögliche Gegner
Die Auslosung findet am Freitag (27. Februar) in Nyon statt. Genauer gesagt, ist es nur noch eine «halbe» Auslosung für die Achtelfinals, denn ein Grossteil des Ablaufs bis und mit CL-Final vom 30. Mai in Budapest steht bereits fest: Für jeden Playoff-Sieger gibt es nur zwei mögliche Achtelfinal-Gegner – das wurde über die Schlussrangliste in der Liga-Phase festgelegt. Die Top 8 der Liga-Phase sind in den Achtelfinals gesetzt und geniessen im Rückspiel Heimrecht.
Die möglichen CL-Achtelfinals im Überblick
- PSG - Barcelona/Chelsea
- Galatasaray -Tottenham/Liverpool
- Real Madrid - Sporting/ManCity
- Atalanta - Arsenal/Bayern
- Newcastle - Barcelona/Chelsea
- Atletico – Tottenham/Liverpool
- Bodö/Glimt - Sporting/ManCity
- Leverkusen – Arsenal/Bayern
* gesetzte Teams
«Baum» für gesamte K.o-Phase
Die Achtelfinals werden zwischen dem 10. und 18. März ausgetragen. In den Viertelfinals (7. bis 15. April) trifft der Gewinner des 1. Achtelfinals auf den Sieger des 2., der Gewinner des 3. Achtelfinals auf den Sieger des 4. usw. Dasselbe Prozedere dann in den Halbfinals (28. April bis 6. Mai). Ausgelost wird allerdings noch, wer zunächst daheim spielt.