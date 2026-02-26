8 Teams haben sich via Playoffs für die Champions-League-Achtelfinals qualifiziert. Wie geht es weiter? Wir klären auf.

Legende: Das Objekt der Begierde Die Teams in der «Königsklasse» kämpfen um die Jules Verne Trophy. Keystone/Martial Trezzini

Wie bereits im letzten Jahr schafften es die europäischen Schwergewichte Real Madrid und Paris St-Germain doch noch in die Achtelfinals der Champions League – mit dem Umweg über die Playoffs. Nicht mehr dabei sind mit Vorjahresfinalist Inter Mailand oder Borussia Dortmund dafür andere grosse Namen.

Insgesamt wurden 16 Teams auf die Playoff-Extraschlaufe geschickt, die 8 Sieger gesellten sich zu den Top 8 der Liga-Phase.

Nur zwei mögliche Gegner

Die Auslosung findet am Freitag (27. Februar) in Nyon statt. Genauer gesagt, ist es nur noch eine «halbe» Auslosung für die Achtelfinals, denn ein Grossteil des Ablaufs bis und mit CL-Final vom 30. Mai in Budapest steht bereits fest: Für jeden Playoff-Sieger gibt es nur zwei mögliche Achtelfinal-Gegner – das wurde über die Schlussrangliste in der Liga-Phase festgelegt. Die Top 8 der Liga-Phase sind in den Achtelfinals gesetzt und geniessen im Rückspiel Heimrecht.

Die möglichen CL-Achtelfinals im Überblick Box aufklappen Box zuklappen PSG - Barcelona/Chelsea

Galatasaray - Tottenham/Liverpool

Real Madrid - Sporting/ManCity

Atalanta - Arsenal/Bayern

Newcastle - Barcelona/Chelsea

Atletico – Tottenham/Liverpool

Bodö/Glimt - Sporting/ManCity

Leverkusen – Arsenal/Bayern * gesetzte Teams

«Baum» für gesamte K.o-Phase

Die Achtelfinals werden zwischen dem 10. und 18. März ausgetragen. In den Viertelfinals (7. bis 15. April) trifft der Gewinner des 1. Achtelfinals auf den Sieger des 2., der Gewinner des 3. Achtelfinals auf den Sieger des 4. usw. Dasselbe Prozedere dann in den Halbfinals (28. April bis 6. Mai). Ausgelost wird allerdings noch, wer zunächst daheim spielt.

Champions League