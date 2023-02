Legende: Wollen auch in der «Königsklasse» einnetzen Olivier Giroud (links) und Harry Kane. Getty Images/SRF

Olivier Giroud und Harry Kane stehen sich zwei Monate nach ihrem epischen Duell bei der WM 2022 erneut gegenüber. In Katar war das Spiel zwischen den beiden Torjägern zugunsten des Franzosen ausgegangen, der in einem ausgeglichenen Viertelfinal den entscheidenden Treffer erzielt hatte. Der tragische Engländer Kane hatte zuvor jeweils einen Penalty verwandelt und verschossen.

Nach dem verlorenen WM-Final benötigte Giroud einige Wochen, um seinen Biss wiederzufinden. Dies tat der 36-Jährige im Gleichschritt mit seinem Klub, der in allen Wettbewerben 7 sieglose Spiele aneinanderreihte und dabei einige monumentale Ohrfeigen wie gegen Stadtrivale Inter (0:3), Lazio Rom (0:4) und Sassuolo (2:5) einstecken musste. Die Abwärtsspirale endete am Freitag gegen Torino (1:0), natürlich dank eines Tores von Giroud, seinem 7. in der Serie A.

Schweizer Quintett im San Siro im Einsatz Box aufklappen Box zuklappen Geleitet wird das Duell zwischen Milan und Tottenham vom Schweizer Sandro Schärer. Der 34-Jährige kann als Assistenten auf seine Landsmänner Bekim Zogaj und Stephane De Almeida zählen. Mit Lukas Fähndrich (4. Offizieller) und Fedayi San (Assistant VAR) gehören zwei weitere Schweizer dem Unparteiischen-Team an.

Die Milan-Tifosi konnten ihren Gesang «Giroud si è girato» («Giroud hat sich umgedreht») wieder ins Repertoire aufnehmen; entstanden war das Lied in der letzten Saison nach einem erlösenden Doppelpack des Franzosen gegen Inter (2:1). Trainer Stefano Pioli betonte, dass der alternde Giroud nach wie vor unverzichtbar und auch nach der langen Abwesenheit von Zlatan Ibrahimovic nicht aus der Mannschaft wegzudenken sei: «Oli ist ein Leader dieser Mannschaft.»

Milan-Fans besingen Giroud

Der treffsicherste «Spur» der Geschichte

Kane erholte sich nach der WM schnell von seinem persönlichen Penaltydrama und bewies in der Premier League Charakterstärke: Wie bereits die gesamte Saison über trug der 29-Jährige seine «Spurs» weiter und kompensiert so den bitteren Ausfall von Sturmkollege Son Heung-min. Im Schatten des unerreichbaren Erling Haaland hat Kane in 23 Spielen bereits 17 Tore erzielt, so viele wie in der gesamten letzten Saison.

Beim 1:0-Sieg gegen Manchester City am 5. Februar krönte er sich mit 267 Toren in allen Wettbewerben zum besten Torschützen in der Geschichte Tottenhams. Die darauffolgende 1:4-Pleite in Leicester unterstrich dann die fehlende Konstanz der Nordlondoner.

Aushängeschild oder Titel-Chancen?

Kane, dessen Vertrag 2024 ausläuft, steht an einem Scheideweg seiner Karriere. Er zeigt keine Abnützungserscheinungen und hat sicherlich noch mindestens 3 bis 4 sehr gute Spielzeiten vor sich. Mit Tottenham dürften die ganz grossen Titel aber ausser Reichweite bleiben.

Das zuletzt interessierte ManCity hat sich bereits mit Haaland versorgt, weitere Angebote dürften bei Tottenham aber auch im Sommer reinschneien. Kane hat allerdings auch nicht ausgeschlossen, zu verlängern und das Aushängeschild der Spurs zu bleiben. Wie auch immer: Die Champions League bleibt für ihn das beste Schaufenster. Ein Wettbewerb, in dem er mit 21 Toren (in 30 Spielen) nur einen Treffer hinter Giroud und seinen 22 Toren (in 52 Spielen) liegt.

