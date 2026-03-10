Legende: Türkischer Jubel gegen Liverpool Galatasaray gewinnt das Achtelfinal-Hinspiel. IMAGO / Anadolu Agency

Galatasaray schlägt Liverpool im Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League zu Hause mit 1:0.

Galatasaray – Liverpool 1:0

Nach den ersten paar gespielten Minuten musste man um Galatasaray Angst haben. Die Türken traten im Achtelfinal-Hinspiel gegen Liverpool mit schlotternden Knien auf, reihten einen haarsträubenden Fehlpass an den anderen. Und dann? Lagen sich die «Gala»-Spieler tatsächlich in den Armen: Mario Lemina nickte eine Kopfballhereingabe von Victor Osimhen aus kurzer Distanz zum 1:0 in die Maschen (7.). Liverpool, das in Istanbul in dieser Saison schon in der Ligaphase verloren hatte, kam nach der Pause besser in Fahrt – und schnupperte am Ausgleich: Der Treffer zum 1:1 wurde jedoch wegen eines Handspiels von Ibrahima Konaté aberkannt (72.). Damit reisen die Türken mit einem Ein-Tor-Polster ins Rückspiel nach Anfield am nächsten Mittwoch.

Champions League