Legende: Netzt aus elf Metern ein Kai Havertz. IMAGO / Jan Huebner

Leverkusen und Arsenal trennen sich Achtelfinal-Hinspiel der Champions League mit 1:1.

Die «Werkself» liegt bis zur 89. Minute in Führung, dann gleicht Kai Havertz per Penalty aus.

Das Kracherduell zwischen Paris Saint-Germain und Chelsea gibt es live auf SRF zwei und hier im Ticker zu verfolgen.

Leverkusen – Arsenal 1:1

Bayer Leverkusen hat gegen Arsenal die ganz grosse Überraschung nur knapp verpasst. Die «Werkself» kam im Achtelfinal-Hinspiel gegen den Spitzenreiter der Premier League zu einem 1:1. Robert Andrich (46.) brachte das Heimteam kurz nach dem Seitenwechsel in Führung: Der Captain hatte sich bei einem Eckball am entfernten Pfosten herangeschlichen und per Kopf eingenetzt. Die «Gunners» liefen in der taktisch geprägten Partie lange vergebens an. Zum Ausgleich kamen sie dank eines umstrittenen Foulpenaltys, den Ex-Leverkusen-Star Kai Havertz verwertete (89.).

Champions League