Aston Villa ringt Celtic in einer wilden Partie nieder und springt auf Platz 7. Auch direkt im Achtelfinal ist Lille dank einem 6:1 gegen Feyenoord.

Nicht mehr in den Top-8 vertreten sind dafür die AC Milan (1:2 bei Dinamo Zagreb) und Atalanta (2:2 in Barcelona).

Das Nachsehen hat auch der BVB trotz einem Heimsieg gegen Schachtar. Das einzige Tor des Gegners fällt nach einem Aussetzer von Nati-Goalie Gregor Kobel.

PSG und ManCity gewinnen, während YB auch das letzte Spiel verliert und die Königsklasse mit 0 Punkten abschliesst.

Aston Villa – Celtic 4:2

Die Hausherren legten einen furiosen Start hin – allen voran Morgan Rogers. Dem 22-jährige Angreifer gelang bis zur 5. Minute innert 90 Sekunden eine Doublette, womit er zum ersten Spieler der Champions League avancierte, der in den ersten fünf Minuten zweimal reüssiert. Apropos: Noch vor der Pause glich Adam Idah für die Gäste ebenfalls mittels Doppelschlags aus (36./38). Nach der Pause sicherten Ollie Watkins (60.) und der brillant aufspielende Rogers (90.+1) dem Premier-Ligisten nicht nur den Dreier, sondern auch die direkte Achtelfinal-Qualifikation.

Lille – Feyenoord 6:1

Was für ein Triumph für Lille: Die Nordfranzosen schossen Feyenoord, das am letzten Spieltag noch die Bayern 3:0 bezwungen hatte, gleich mit 6:1 aus dem Stadion. In der 2. Halbzeit stellten die Hausherren innert 6 Minuten von 3:1 auf 6:1. Feyenoords Gernot Trauner unterliefen 2 Eigentore (zum 1:2 und zum 1:5). Dank dem Erfolg gelang LOSC der Sprung von Platz 12 auf 7 und damit direkt in den Achtelfinal.

Dinamo Zagreb – AC Milan 2:1

Ein grosser Sieg der Kroaten, der ihnen aber dennoch nicht weiterhilft: Dinamo Zagreb konnte das vorzeitige Out trotz des 2:1 gegen die AC Milan nicht verhindern. Für die «Rossoneri» bedeutet die Niederlage allerdings das Verpassen der Top-8 – sie fallen von Rang 6 auf 13 zurück. In Unterzahl kamen die Gäste noch zum Ausgleich (53.), nur 7 Minuten später erzielte Marko Pjaca das siegbringende Tor.

Barcelona – Atalanta 2:2

Richtig unterhaltsam wurde es in Barcelona erst nach der Pause: Lamine Yamal eröffnete den Torreigen unmittelbar nach dem Seitenwechsel (47.). Die Gäste überzeugten aber mit ihrer Effizienz: Ederson traf zum Ausgleich (67.). Die Freude der Bergamasken war jedoch von kurzer Dauer, denn nur 5 Minuten später bejubelten die Katalanen die neuerliche Führung; Ronald Araujo nickte per Kopf ein. Doch auch darauf fand Atalanta eine Antwort: Mario Pasalic glich in der 79. Minute aus. Trotz Schlussoffensive gelang Barça der Siegtreffer nicht mehr.

Dortmund – Schachtar Donezk 3:1

Kein Happy End für den BVB und seinen Interimscoach Mike Tullberg. Trotz dem Heimsieg gegen Schachtar verpassten die Dortmunder den Sprung unter die besten 8. Für Aufsehen hatte im Signal Iduna Park Nati-Goalie Gregor Kobel gesorgt: Der BVB-Keeper verhalf den Ukrainern mit einem Bock zum 1:2 – Marlon Gomes grätschte den Ball vom Fuss Kobels ins Netz (50.).

Die weiteren Spiele:

Bayern München – Slovan Bratislava 3:1

Stade Brest – Real Madrid 0:3

Eindhoven – Liverpool 3:2

Leverkusen – Sparta Prag 2:0

Girona – Arsenal 1:2

Inter – Monaco 3:0

Juventus – Benfica 0:1

Salzburg – Atletico Madrid 0:3

Sporting Lissabon – Bologna 0:1

Sturm Graz – RB Leipzig 1:0

So geht's weiter

Der nächste Champions-League-Termin ist am Freitag. Dann werden um 12 Uhr in Nyon die Playoffs ausgelost. An diesen nehmen die 16 Teams auf den Plätzen 9 bis 24 teil. Die jeweiligen Sieger der 8 Playoff-Paarungen erreichen die Achtelfinals. Alle weiteren Infos gibt es hier.

