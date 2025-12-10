Der Penaltypfiff von Schiedsrichter Felix Zwayer für Liverpool gegen Inter gibt am Tag nach dem Spiel mächtig zu reden.

Felix Zwayers Penaltypfiff nach einem vermeintlichen Foul an Florian Wirtz hat in Italien einige Empörung ausgelöst. Der Schiedsrichter hatte in der Schlussphase des Champions-League-Spiels zwischen Inter Mailand und dem FC Liverpool auf Strafstoss für die Engländer entschieden, daraus resultierte Dominik Szoboszlais Siegtreffer (88.) zum 1:0.

«Der deutsche Schiedsrichter Zwayer begünstigt offensichtlich seinen Landsmann Wirtz», schrieb die Gazzetta dello Sport und sprach von einem «bösen Streich» auf Kosten der Mailänder. Das Blatt Corriere dello Sport fragte, warum Uefa-Schiedsrichterchef Roberto Rosetti weiterhin einem Referee wie Zwayer vertraue, «der einfach skandalös ist».

Inter-Profis verstehen die Welt nicht mehr

Inters Alessandro Bastoni hatte Wirtz im Strafraum recht kurz am Trikot gezogen, Zwayer entschied erst nach Ansicht der Videobilder auf Penalty. Laut Gazzetta beschwerte sich später auch Inters Präsident Giuseppe Marotta persönlich bei Zwayer. Inter-Spieler Piotr Zielinski sagte: «Wenn wir solche Fouls pfeifen, dann haben wir ab jetzt nur noch Penaltys.» Und auch Mittelfeldmann Henrich Mchitarjan sprach von einem «Phantom-Elfmeter».

Nati- und Inter-Verteidiger Manuel Akanji sprach von einem «der schwächsten Penaltys, die ich je gesehen habe.» Trainer Cristian Chivu gab sich nach der Partie zurückhaltender: «Ich kommentiere die Entscheidungen des Schiedsrichters nicht. Ich finde, er hat das Spiel eigentlich gut geleitet. Aber manche Dynamiken muss man besser verstehen.»

Bei Liverpool kehrt Ruhe ein

Der Liverpool-Fraktion soll es nach dem 1:0-Sieg egal sein. Nach zuletzt zwei Unentschieden und unruhigen Tagen – unter anderem wegen eines aufsehenerregenden Interviews von Spieler Mohamed Salah und dessen Kaderausschluss – dürfte nun wieder ein wenig Ruhe in den Klub einkehren. Trotz italienischer Penaltydiskussionen.