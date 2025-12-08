Legende: Hat mit seinen Worten ein Erdbeben ausgelöst Mohamed Salah. IMAGO / Propaganda Photo

Die englische Stürmer-Ikone Wayne Rooney ist mit Mohamed Salah von Meister Liverpool nach dessen aufsehenerregendem Interview hart ins Gericht gegangen. «Salah zerstört sein Vermächtnis, auf ganzer Linie», sagte Rooney in seinem Podcast.

Rooney forderte, Trainer Arne Slot müsse den ägyptischen Nationalspieler zwingend aus dem Kader streichen. Salah habe «alles falsch gemacht», meinte der 40-Jährige. Am Montagabend wurde bekannt, dass der Superstar tatsächlich nicht im Kader für das Champions-League-Spiel am Dienstag bei Inter Mailand steht.

Auch Owen hadert

Salah hatte sein Verhältnis zu Slot am Samstagabend nach dem 3:3 bei Leeds United als zerrüttet beschrieben. «Es fühlt sich an, als hätte der Klub mich unter den Bus geworfen», sagte er und deutete einen Abschied im Winter an. Die BBC schrieb von «einem der explosivsten Interviews der Premier-League-Ära», in der Presse war von «Rebellion», «Bürgerkrieg» und «Inferno» zu lesen.

Premier League