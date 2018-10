Die italienischen Klubs überzeugen in der Champions League, die englischen schwächeln. Eine Wachablösung?

Juventus , Napoli, Inter und die AS Roma: Alle 4 italienischen Klubs in der Champions League haben in der 2. Runde Siege einfahren können. Das hat es zuletzt 2005 gegeben.

Erstmals seit jener Saison 2005/06 führt die Uefa in seiner Koeffizienten-Tabelle jetzt Italien vor England. Erstmals seit 12 Jahren sind die italienischen Klubs damit (zumindest auf dem Papier) besser als die englischen. Das sind die Zahlen. Was sagen die Eindrücke?

Italien

Vier Vollerfolge diese Woche, und allesamt verdient: Napoli dominierte Liverpool, die AS Roma und die Juve nahmen ihre jeweiligen Gegner auseinander und Inter bewies beim 2:1-Sieg gegen Eindhoven Moral.

Auch in der 1. Runde überzeugten Juventus und Inter, die beide in anspruchsvollen Gruppen mit dem Punkte-Maximum dastehen. Einzig Napoli enttäuschte beim 0:0 gegen Belgrad, die Roma konnte in Madrid erwartungsgemäss nichts ausrichten (0:3).

England

Kein englischer Klub hat bislang überzeugt. Liverpool zeigte nach dem Last-Minute-Sieg gegen PSG diese Woche eine unterirdische Leistung, Tottenham blieb gar im 2. Spiel ohne Punkte, wobei vor allem gegen Inter mehr erwartet werden durfte.

Auch die Klubs aus Manchester schwächeln: City rehabilitierte sich mit einem knappen Sieg gegen Hoffenheim einigermassen, nach dem blamablen Start gegen Lyon (1:2). Die United nimmt derweil die Unsicherheit aus der Meisterschaft mit und spielt zu Hause gegen Valencia nur 0:0.

Klar ist: Nach 2 Runden kann noch kein abschliessendes Urteil gefällt werden, zumal Liga-Vergleiche schwierig sind und von verschiedenen Faktoren abhängen. Klar ist aber auch: Sowohl die Zahlen als auch die (mehr oder weniger) objektiven Eindrücke sprechen für Italien.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 03.10.18, 21:00 Uhr