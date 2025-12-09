Formstark gegen krisengeschüttelt: Am Dienstagabend kommt es in Mailand zum Duell der Gegensätze.

Legende: Unterschiedliche Gefühlslagen bei Liverpool und Inter. IMAGO/Jari Pestelacci/Propaganda Photo/SRF

Auf der fussballverrückten Insel gibt es derzeit nur ein Thema: der tiefe Fall von Meister Liverpool und die Demontage von Klubikone Mohamed Salah. Dem 33-jährigen Ägypter platzte nach dem 3:3 am Samstag bei Leeds der Kragen. In einem aufsehenerregenden Interview schoss er gegen Trainer und Klubführung, was ihm jede Menge Kritik einbrachte.

Nachdem er die letzten beiden Partien komplett auf der Bank verbracht hat, kehrt Salah beim Gastspiel in der Champions League bei Inter Mailand nicht aufs Spielfeld zurück – er steht nicht im Aufgebot. Wahrscheinlich ist, dass er das rote Trikot gar nie mehr tragen wird. Ein Verkauf nach Saudi-Arabien während der Winter-Transferphase steht im Raum.

Sende-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen In der Sendung «Champions League – Highlights» gibt's die Zusammenfassungen aller Spiele am Dienstagabend ab 23:00 Uhr auf SRF zwei zu sehen.

So oder so ist Inter wohl nicht gerade der Gegner, den sich die «Reds» zum aktuellen Zeitpunkt wünschen. Mit vier Siegen und einer Niederlage sind die «Nerazzurri» auf Kurs.

Ein weiterer Erfolg gegen Liverpool würde das Team um die Schweizer Yann Sommer und Manuel Akanji der Achtelfinal-Quali schon sehr nahe bringen – und vor allem den englischen Meister noch tiefer in die Krise stürzen.

Die letzten Einsätze von Inter und Liverpool in der CL

