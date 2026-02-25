Galatasaray Istanbul zieht gegen Juventus Turin in extremis in den Champions-League-Achtelfinal ein. Victor Osimhen und Baris Yilmaz treffen beim 2:3 in der Verlängerung.

Die Italiener tilgen in der regulären Spielzeit zu zehnt die 2:5-Hypothek aus dem Playoff-Hinspiel.

Atalanta Bergamo wirft Dortmund trotz 0:2-Niederlage im Hinspiel aus dem Wettbewerb (4:1). PSG und Real Madrid werden ihren Favoritenrollen gerecht.

Am Ende durfte sich Galatasaray Istanbul bei Victor Osimhen bedanken. Die offensive Lebensversicherung der Türken blieb kurz vor Schluss der ersten Hälfte der Verlängerung eiskalt. Einen Stellungsfehler Federico Gattis nutzte der Nigerianer aus und traf zum 1:3.

Zu zehnt versuchten die Italiener danach noch einmal alles, um erneut einen Weg zurückzufinden und ein Penaltyschiessen zu erzwingen. Die Bemühungen blieben aber fruchtlos. In der 119. Minute machte Baris Yilmaz mit dem 2:3 den Deckel endgültig drauf. Nach dem 5:2 im Playoff-Hinspiel stösst Galatasaray in den Achtelfinal der Champions League vor.

Nicht gut schlafen dürfte Edon Zhegrova: Der ehemalige Basler hatte vor Osimhens Treffer das 4:0 aus bester Position verpasst. Der Kosovare schob den Ball am Tor vorbei.

Juve zeigt in Unterzahl Moral

Trotz Manuel Locatellis Penalty-Treffer in der ersten Halbzeit hatte «Gala» spätestens nach dem Platzverweis gegen Lloyd Kelly scheinbar alle Trümpfe in der Hand gehabt. Der Juve-Engländer war im Anschluss an ein Luftduell unglücklich auf dem Knöchel von Yilmaz gelandet und sah nach VAR-Check anstatt Gelb-Rot die direkte rote Karte.

Von der Unterzahl liess sich Juve aber nicht verunsichern. Mit Gattis 2:0 in der 70. Minute wurde der Glaube an die grosse Wiederauferstehung noch einmal grösser. Es folgten verrückte Minuten:

77. Minute: Khéphren Thuram lässt die Fans verzweifeln, als er nach einem schönen Doppelpass alleine vor Goalie Ugurcan Cakir seinen Heber über den Kasten setzt.

79. Minute: Kenan Yildiz, deutsch-türkischer Doppelbürger in Diensten der Italiener, kann eine Hereingabe nur an den Pfosten lenken. Immer noch 2:0.

82. Minute: Wie bei Gattis Tor steht eine Standardsituation am Ursprung des 3:0: Teun Koopmeiners köpfelt nach einem Freistoss Richtung zweiten Pfosten. Dort steht Weston McKennie und nickt ein. Das Stadion explodiert, die Hypothek aus dem Hinspiel ist getilgt.

Tottenham oder Liverpool als nächster Gegner

Galatasaray trifft nach dem glücklichen Ende in der nächsten K.o.-Runde auf Tottenham oder Liverpool. Die Auslosung findet am Freitag statt.

Die CL-Achtelfinals Box aufklappen Box zuklappen PSG – Barcelona / Chelsea

Galatasaray – Liverpool / Tottenham

Real Madrid – Sporting / Manchester City

Atalanta – Arsenal / Bayern

Newcastle – Chelsea / Barcelona

Atletico – Tottenham / Liverpool

Bodö/Glimt – Manchester City / Sporting

Leverkusen – Bayern / Arsenal

