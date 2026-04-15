Barcelona ist in der Champions League an Atletico gescheitert. Raphinha findet's ungerechnet – wir haben 3 Schlüsselszenen herausgepickt.

Legende: Verletzter Provokateur Raphinha gestikuliert nach der Niederlage in Richtung Atleti-Fans. Imago/Alterphotos

Er wird dafür keinen Pulitzer-Preis für Zeichensprache erhalten, trotzdem waren Raphinhas Gesten in Richtung Atletico-Fans nach dem Viertelfinal-Rückspiel von Barcelona relativ klar und sollten bedeuten: «Nach der nächsten Runde geht ihr nach Hause.»

Der aufgrund einer Oberschenkelverletzung pausierende Brasilianer machte zudem deutlich, das Weiterkommen der Madrilenen in der Champions League sei «geklaut». Atletico reichte im Rückspiel zu Hause eine 1:2-Niederlage.

Uefa lehnte Beschwerde ab

«Meiner Meinung nach wurde uns der Sieg gestohlen», sagte Raphinha gegenüber Reportern. «Nicht nur in diesem Spiel, sondern auch im anderen. Die Schiedsrichterleistung war sehr schlecht. Unglaublich, welche Entscheidungen sie getroffen haben. Atletico hat viele Fouls begangen, und der Schiedsrichter hat keine einzige gelbe Karte gezeigt.»

Mit der «anderen» Partie spricht er das Hinspiel in Barcelona an – letzte Woche hätte den Katalanen nach einer kuriosen Abstoss-Szene um Marc Pubill ein Elfmeter zugesprochen werden können. Eine entsprechende Barcelona-Beschwerde wies die Uefa zurück.

Auch im Rückspiel sorgten mehrere Szenen für rote Köpfe beim Tabellenführer der LaLiga:

25. Minute: Fermin Lopez wird nach einem Kopfball-Versuch von Atletico-Goalie Juan Musso mit dem Schuh am Kopf getroffen. Blutüberströmt muss Lopez minutenlang behandelt werden, kann aber weiterspielen. Musso pariert vor dem Zusammenstoss den Ball, es gibt keine Konsequenzen.

41. Minute: Dani Olmo kommt im Strafraum zu Fall. Der leichte Stoss in den Rücken von Gegenspieler Marco Llorente verleitet Schiedsrichter Clément Turpin nicht dazu, auf Elfmeter zu entscheiden.

77. Minute: Eric Garcia foult den auf das Barça-Tor zustürmenden Alexander Sörloth und sieht dafür – als letzter Mann – die rote Karte. Die Frage: Hätte Garcias Verteidigerkollege Jules Koundé den Atletico-Stürmer noch abfangen können?

Sperre gegen Raphinha?

Barcelona bleiben nach dem Out in der «Königsklasse» nun zwei Dinge. Zum einen der Druck, unbedingt Meister werden zu müssen. Dort sieht es aktuell mit 9 Punkten Vorsprung auf den zweitplatzierten Rivalen Real gut aus.

Zum anderen das drohende sportjuristische Nachspiel gegen Raphinha. Denn der Angreifer verstiess mit seinen Äusserungen gegen die Disziplinarregeln der Uefa – und dies könnte mehrere Spielsperren nach sich ziehen.

Champions League