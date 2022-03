Hattrick gegen Tottenham, Torrekord und grosse Worte im Vorfeld («es gibt keine Grenzen für ManUnited»): Cristiano Ronaldo war mit einer gehörigen Portion Selbstvertrauen ins Achtelfinal-Rückspiel gegen Atletico gestiegen, für die Fans im «Theatre of Dreams» sollte er mit einer weiteren Gala für den Viertelfinal-Einzug sorgen, nachdem das Hinspiel 1:1 geendet hatte.

Es blieb beim Träumen für die United-Fans: Der Portugiese zeigte einen blassen Auftritt und verzeichnete in über 90 Minuten keinen einzigen Torabschluss, am Ende verlor sein Team 0:1 und musste mit der Champions League für diese Saison abschliessen.

Gleiches Schicksal hatte bereits letzte Woche Ronaldos ewigen Rivalen ereilt: Lionel Messi war mit PSG an Real Madrid hängengeblieben.

Bleibt es bei 9 Titeln für das Duo?

Es wäre vor 5 oder 10 Jahren kaum vorstellbar gewesen: Zum 2. Mal in Folge ist keiner der beiden Mehrfach-Weltfussballer in den Viertelfinals der «Königsklasse» vertreten. Für Ronaldo persönlich ist es gar die 3. Saison in Folge, bereits in den letzten 2 Jahren bei Juventus bedeutete der Achtelfinal Endstation. Messi seinerseits war zuletzt mit Barcelona im Achtelfinal und ein Jahr davor im Viertelfinal gescheitert.

Dabei haben die beiden Ausnahmeathleten die Champions League über Jahre geprägt. Ronaldo holte sich den Pott 5 Mal (4x Real, 1x ManUnited), Messi siegte vierfach mit Barcelona. Auch in der ewigen Torschützenliste liegen die beiden mit 140 respektive 125 Treffern an der Spitze.

Nähern wir uns nun dem Ende einer Ära? Keiner der beiden war in dieser CL-Kampagne Schlüsselfigur in den jeweiligen Teams, beide lieferten auch nicht mehr solch eindrückliche Zahlen wie in der Vergangenheit. Sie sind beide im Sommer zu neuen Klubs gewechselt in der Hoffnung, die CL-Trophäe noch einmal in die Höhe stemmen zu dürfen. Derzeit scheint dieser Traum in weite Ferne gerückt, zumal Ronaldo (37 Jahre) und Messi (34) auch nicht jünger werden.