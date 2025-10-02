Lausanne-Sport schlägt Breidablik Kopavogur aus Island am 1. Spieltag der Ligaphase der Conference League zu Hause mit 3:0.

Beyatt Lekoueiry und Theo Bair legen mit 2 Treffern in den ersten 11 Minuten den Grundstein für den Heimsieg.

In der Europa League gewinnt YB in Bukarest 2:0, der FC Basel empfängt Stuttgart.

Am vergangenen Sonntag waren die Lausanner in Sion noch vergeblich angerannt, am Ende stand eine torlose Punkteteilung zu Buche. Beim Auftakt in die Ligaphase der Conference League zeigten die Waadtländer keinerlei Ladehemmung: Lediglich 11 Minuten brauchte die Mannschaft von Peter Zeidler für den 2:0-Traumstart:

7. Minute : Kevin Mouanga verlagert das Spiel mit einem herrlichen Diagonalball auf die rechte Seite zu Gaoussou Diakité, welcher Sékou Fofana mitnimmt. Dessen Flanke lässt Beyatt Lekoueiry über den Schädel in die weite Ecke gleiten.

: Kevin Mouanga verlagert das Spiel mit einem herrlichen Diagonalball auf die rechte Seite zu Gaoussou Diakité, welcher Sékou Fofana mitnimmt. Dessen Flanke lässt Beyatt Lekoueiry über den Schädel in die weite Ecke gleiten. 11. Minute: Bryan Okoh lanciert mit einem Steilpass hinter die Breidabliker Abwehr Theo Bair. Der von Auxerre ausgeliehene Kanadier lupft den Ball über Goalie Anton Einarsson zum 2:0 ins Netz.

Lausanne war auch in der Folge spielbestimmend und in allen Belangen besser als die Isländer. Als diese in der 33. Minute bei einem eigenen Eckball sehr hoch standen, wurden sie von den Lausanner gnadenlos ausgekontert. Gabriel Sigua und Diakité liefen alleine auf Einarsson zu. Um ein Haar hätte Ersterer den Zeitpunkt des Abspiels verpasst. Letzten Endes zählte der Treffer. Beim Stand von 3:0 blieb es bis zur Pause.

Europacup-Rückkehr geglückt

Nach dem Seitenwechsel schaltete Lausanne ein, zwei Gänge runter. Zeitweilen hielt der Schlendrian Einzug. Dem isländischen Meister fehlten aber schlicht die Mittel, um die Nachlässigkeiten der Gastgeber auszunutzen. Zum Schluss drehten die Lausanner nochmals auf, verpassten aber trotz einiger Abschlüsse das 4:0.

Mit dem 3:0 feierte Lausanne den ersten Sieg in einer Hauptrunde eines Europacups (ausser Qualifikation) seit gut 25 Jahren. Im Herbst 2000 hatten die Waadtländer das grosse Ajax Amsterdam mit 1:0 besiegt. In der Saison 2010/11 reichte es dem damaligen Challenge-Ligisten nur zu einem Punkt.

So geht es weiter

Für Lausanne geht es am frühen Sonntagnachmittag mit einem Heimspiel gegen die Berner Young Boys weiter. In der Super League warten die Waadtländer seit dem 1. Spieltag auf einen Vollerfolg. Auf europäischer Bühne läuft es den Waadtländer besser, der nächste Auftritt folgt in 3 Wochen auf Malta bei den Hamrun Spartans.

