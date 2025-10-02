YB schlägt den FCS Bukarest in der 2. Runde der Europa-League-Ligaphase auswärts mit 2:0.

Beide Tore erzielt Joël Monteiro in der 1. Halbzeit.

In der Conference League bejubelt Lausanne einen Heimsieg gegen Breidablik.

Anders als noch zu Hause gegen Panathinaikos vor Wochenfrist startete YB in Bukarest hellwach. Schon in der 3. Minute meldete Joël Monteiro Ambitionen an; seinen Schuss aus spitzem Winkel wehrte Goalie Stefan Tarnovanu noch ab.

Kurze Zeit später aber gab es nichts zu halten: Monteiro vollendete einen Angriff über Darian Males und Saidy Janko mit einem satten Flachschuss aus rund 15 Metern. Beinahe hätte YB nachgedoppelt, doch Tarnovanu lenkte ein Geschoss von Jaouen Hadjam an den Aussenpfosten (13.).

Fernandes – Monteiro – Tor

Nach dem Startschock fanden sich die Hausherren immer besser zurecht. Just in dieser Phase schlug die Equipe von Trainer Giorgio Contini erneut zu – wieder war es Monteiro. Ausgerechnet er, der vor dieser Partie zuletzt Anfang Februar für YB eingenetzt hatte. Der 26-jährige Stürmer war nach einem herrlichen Pass in die Tiefe von Edimilson Fernandes auf und davon – und schob in die entfernte Torecke ein (36.).

In der 2. Halbzeit war das Heimteam bemüht, das Ruder noch herumzureissen. Ähnlich wie YB zum Auftakt der Partie gaben die Rumänen nun den Tarif durch, nennenswerte Torchancen blieben aber aus. Viel eher schnupperte YB am 3:0, doch Chris Bedia, Fernandes und Armin Gigovic scheiterten innert 30 Sekunden (55.).

Die vergebenen Möglichkeiten sollten sich nicht mehr rächen. YB liess in der Folge die Zeit gekonnt herunterlaufen und durfte sich über die drei ersten Punkte der laufenden Kampagne freuen.

So geht's weiter

Für YB ist am kommenden Wochenende wieder Super League angesagt. Die Berner gastieren am Sonntag um 14:00 Uhr bei Lausanne-Sport. In der Europa League steht das nächste Kräftemessen in drei Wochen an. Dann empfängt die Contini-Equipe den bulgarischen Vertreter Ludogorets.

Europa League