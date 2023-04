10 Jahre nach dem Vorstoss in die Halbfinals der Europa League bietet sich dem FC Basel die Gelegenheit, das Kunststück in der Conference League zu wiederholen. Die Hürde Nizza ist gross, doch Träumen ist am Rheinknie zumindest unter der Woche erlaubt.

Während sich der Klub auf nationaler Bühne nach wie vor zu viele Aussetzer leistet und er sich auch mit Nebenschauplätzen wie der eskalierten Fan-Gewalt nach der Cup-Niederlage gegen YB herumschlagen muss, mischt er im April immer noch im Europacup mit. Das allein ist eine Erfolgsmeldung. «Diesbezüglich haben wir sicher etwas richtig gemacht», sagt Interimscoach Heiko Vogel.

Der Einzug in die Halbfinals der Conference League würde zusätzliche 2 Millionen Franken an Prämien in die Kasse spülen. Um es aber zum 2. Mal unter die letzten 4 in einem europäischen Wettbewerb zu schaffen, muss der FCB über sich hinauswachsen – noch mehr als bei den Aufholjagden in den bisherigen K.o.-Spielen gegen Trabzonspor und Slovan Bratislava.

Gegen Nizza, den ambitionierten Partnerklub von Lausanne-Sport unter den Fittichen des Chemiekonzerns Ineos, ist Basel auf dem Papier klarer Aussenseiter. «Das ist in der Conference League bislang das schwerste Kaliber für uns», weiss Vogel.

Der Deutsche streicht die individuelle Qualität auf fast allen Positionen und insbesondere die defensiven Fähigkeiten der Franzosen heraus. «Gegen Nizza einen Treffer zu erzielen, ist sehr schwierig.» Mit 28 Gegentoren in 30 Spielen stellt der Klub die zweitstärkste Defensive der Ligue 1. Bis zum letzten Wochenende und dem 0:2 gegen PSG war man 3 Monate ungeschlagen geblieben.

Riesige Vorfreude bei Pelmard

Vogel und der FCB haben sich jedoch gut auf den Konkurrenten vorbereitet und konnten dabei gar auf Insiderwissen zählen. Mit Andy Pelmard hat man einen Spieler in den eigenen Reihen, der bei Nizza ausgebildet wurde und vor seinem Wechsel im Sommer 2021 in die Schweiz immer an der Côte d'Azur spielte.

«Andy Pelmard ist einer meiner wichtigsten Spieler. Unabhängig, ob der Gegner Nizza heisst oder nicht, sondern aufgrund seiner Leistungen», erklärt Vogel. Der Trainer lege grossen Wert auf Pelmards Meinung und habe sich seine Vergangenheit in diesem Fall sicher «zu Nutzen gemacht».

«Nizza ist ein Teil meiner Geschichte, der Anfang. Dort habe ich alles gelernt», sagt Pelmard, der mit einigen seiner ehemaligen Teamkollegen noch immer in Kontakt steht. Beim 23-Jährigen ist die Vorfreude auf das Duell riesig, und natürlich habe er seinem jetzigen Team gerne einige Informationen über seinen Heimatklub gegeben, aber in letzter Zeit habe sich auch dort einiges verändert.

Sowohl Pelmard als auch Vogel trauen dem zwar nach wie vor unkonstanten, aber insbesondere im europäischen Schaufenster zu positiven Ausreissern fähigen FCB viel zu. Die Leistungen in den letzten Wochen seien gut gewesen, die fehlende Konstanz auch dem intensiven Programm mit vielen englischen Wochen geschuldet. «Die Conference League zeigt, wozu wir fähig sind», sagt der Trainer.

