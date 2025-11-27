Lausanne verliert das Gastspiel bei Lech Posen in der 4. Runde der Conference League mit 0:2.

Das erste Gegentor in der 67. Minute fällt entgegen dem Spielverlauf – die Waadtländer sind das bessere Team.

In der Europa League zieht YB gegen Aston Villa den Kürzeren (1:2). Der FC Basel geht in Genk ebenfalls als Verlierer vom Platz.

Erste Niederlage im 4. Spiel. Die Lausanner waren nicht in der Lage, ihre Dominanz zu Beginn der zweiten Halbzeit zu nutzen – und wurden in der 68. Minute durch Taofeek Ismaheel bestraft. Der Nigerianer bezwang Goalie Karlo Letica mit einem wuchtigen Abschluss.

Danach hatten die Waadtländer einige Chancen für eine Wende, die letzte durch Bryan Okoh in der 94. Minute. Er scheiterte, und im Gegenzug besiegelte Yannick Agnero den Sieg der Polen.

Trotz Pleite auf Kurs

Trotz der Niederlage bleibt die Mannschaft von Peter Zeidler auf Kurs, um einen europäischen Frühling zu erleben. Vor den letzten beiden Spielen im finnischen Kuopio und zum Abschluss der Ligaphase am 18. Dezember zuhause gegen die Fiorentina belegt man mit sieben Punkten den 11. Platz.

Acht Teams erreichen direkt die Achtelfinals, weitere 16 die Sechzehntelfinals.

Resultate