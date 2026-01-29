Legende: Zwei Tore in den Schlussminuten Die Lyon-Spieler jubeln. Imago/Psnewz

Lyon und Aston Villa sichern sich dank Siegen eine Top-2-Platzierung in der Ligaphase der Europa League.

Auch Freiburg und die AS Roma schaffen den direkten Einzug in die Achtelfinals.

Keine magischen Schweizer Nächte in dieser Mega-Konferenz: Basel unterliegt Viktoria Pilsen (0:1), YB zieht gegen Stuttgart den Kürzeren (2:3). Somit scheiden beide Klubs aus.

Lyon – PAOK 4:2

8 Spiele, 21 Punkte. Lyon schliesst diese Ligaphase vor Aston Villa als Tabellenerster ab. Dabei boten die Griechen den Franzosen mehr Paroli, als ihnen lieb war. Die Entscheidung gelang in den Schlussminuten: Adam Karabec und Alejandro Gomes machten ab der 88. Minute aus einem 2:2 ein 4:2. Auf dem Weg zu diesem 1. Platz schlug Lyon sowohl Basel (2:0) als auch YB (1:0).

Aston Villa – RB Salzburg 3:2

Die Achtelfinal-Qualifikation hatte Aston Villa schon vor dem Spiel gegen Salzburg auf sicher, Moral bewiesen die Engländer in der Abschlussrunde dennoch. Nach einem 0:2-Rückstand drehten sie die Partie noch zu ihren Gunsten. Der Sieg reicht für die Top 2 – und dem damit verbundenen Heimrecht im Rückspiel bis zum Halbfinal. Der Schweizer Enrique Aguilar kam bei den Gästen nicht zum Einsatz.

Lille – Freiburg 1:0

Freiburg mit Johan Manzambi und Bruno Ogbus in der Startelf beschränkte sich beim Gastspiel in Lille auf das Nötigste. Die Breisgauer wussten, dass ihnen zum direkten Achtelfinaleinzug ein Punkt reichen würde. Auf diesen steuerten die defensiv eingestellten Gäste denn auch zu – bis Lille in der Nachspielzeit einen Penalty zugesprochen bekam. Olivier Giroud liess sich nicht zweimal bitten und erzielte den einzigen Treffer des Spiels. Aufgrund der Ergebnisse in den anderen Spielen hatte die Last-Minute-Niederlage für Freiburg jedoch keine Konsequenzen. Als Tabellen-7. steht der Bundesligist direkt in den Achtelfinals.

Panathinaikos – AS Roma 1:1

Auch die AS Roma krallt sich ein Achtelfinal-Ticket – musste allerdings hart dafür kämpfen. Schon von Beginn weg lief das Spiel nicht für die Römer. Verteidiger Gianluca Mancini sah nach einer Notbremse bereits nach 15 Minuten Rot. In der Folge konnte das Team von Gian Piero Gasperini zwar lange dem griechischen Druck Stand halten, nach rund einer Stunde fiel er dann, der Führungstreffer von Panathinaikos. Doch auch mit einem Mann weniger gelang den Gästen der entscheidende Ausgleich. Abwehrspieler Jan Ziolkowski köpfelte sein Team in der Schlussphase ins Glück (80.).

Die weiteren Spiele:

Betis Sevilla – Feyenoord Rotterdam 2:1

Celtic Glasgow – Utrecht 4:2

Midtjylland – Dinamo Zagreb 2:0

Porto – Glasgow Rangers 3:1

Nottingham Forest – Ferencvaros 4:0

FCSB Bukarest – Fenerbahce Istanbul 1:1

Go Ahead Eagles – Sporting Braga 0:0

Genk – Malmö 2:1

Ludogorets Rasgrad – Nizza 1:0

Maccabi Tel Aviv – Bologna 0:3

Roter Stern Belgrad – Celta Vigo 1:1

Sturm Graz – Brann Bergen 1:0

Europa League