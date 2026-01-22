Aston Villa ist durch, Freiburg so gut wie

Legende: Erzielte seinen ersten EL-Treffer für «The Villans» Jadon Sancho. imago images/Anadolu Agency

Am 7. Spieltag der Europa League nimmt die Top 8 der Tabelle langsam Form an.

Aston Villa ist durch, Freiburg und Midtjylland so gut wie.

Direkt im Achtelfinal steht auch Lyon, das auswärts gegen YB zu einem schmeichelhaften 1:0-Sieg kam.

Freiburg – Maccabi Tel Aviv 1:0

Der SC Freiburg bleibt in der Europa League weiter ungeschlagen. Die Breisgauer bezwangen den israelischen Rekordmeister Maccabi Tel Aviv dank einem Kopfballtreffer von Igor Matanovic (82.) mit 1:0. Das Tor fiel nur drei Minuten nach der Einwechslung von Johan Manzambi. Es müsste viel schieflaufen, damit die Freiburger am letzten Spieltag noch aus den Top 8 fallen.

Fenerbahce – Aston Villa 0:1

Einen Punkt mehr auf dem Konto als Freiburg hat Aston Villa. Die Engländer, die sowohl YB wie auch Basel jeweils mit 2:1 besiegt haben, können damit fix für die Achtelfinals planen. Jadon Sancho (25.) erzielte den einzigen Treffer des Spiels.

Weitere Partien vom Donnerstag:

Brann Bergen – Midtjylland 3:3: Durch den Ausgleichstreffer in der 10. Minute der Nachspielzeit verpassten die Dänen den 6. Sieg im 7. Spiel zwar in letzter Sekunde. Mit einem Sieg am letzten Spieltag ist dem Team von Nati-Verteidiger Kevin Mbabu (ohne Einsatz) ein Platz in den Top 8 aber nicht mehr zu nehmen.

Resultate