Der FC Basel trifft am Donnerstagabend auf den FCS Bukarest. Im Hinblick auf die K.o.-Phase müssen Punkte her.

Vor gut einem Monat waren es in der Europa League die Young Boys, die gegen den FCS Bukarest angetreten sind. Dank einem Doppelpack von Joël Monteiro gewannen die Berner das Gastspiel in Rumänien mit 2:0. Am Donnerstagabend bekommt es nun der FC Basel mit dem Hauptstadtklub zu tun, wobei die Basler anders als YB Heimvorteil geniessen.

«Die Heimspiele sind immens wichtig für uns. Gegen Bukarest müssen wir das Spiel gewinnen», sagte Ludovic Magnin mit Blick auf den 4. Spieltag in der Europa League. «Im letzten Jahr sind gewisse Teams mit 10 Punkten nach der Ligaphase ausgeschieden. 11 sollten es mindestens sein», so der FCB-Trainer.

Aktuell hat Basel erst 3 Punkte auf dem Konto. Die Ansage von Magnin kommt nicht von ungefähr. Erst recht, weil mit Genk, Aston Villa, Salzburg und Viktoria Pilsen mitunter noch delikate Aufgaben auf der Jagd nach Punkten warten.

«Familienabend» für den Abwehrboss

Eine besondere Partie wird es am Donnerstagabend im «Joggeli» für Flavius Daniliuc. Die Eltern des Innenverteidigers stammen aus Rumänien. «Meine ganze Familie wird im Stadion sein, ich bekam viele Anfragen wegen Tickets», sagt er. Mit dem Verein, der 1986 den Europapokal der Landesmeister gewann, verbindet Daniliuc aber keine Erinnerungen.

Seine Wurzeln blieben auch dem rumänischen Verband nicht verborgen. Das Werben um den jungen Abwehrspieler blieb jedoch erfolglos. «Ich bin in Wien aufgewachsen, meine Eltern wohnen seit über 40 Jahren dort, ich habe in den Juniorennationalteams Österreichs gespielt. Daher habe ich mich bewusst für diese Nationalmannschaft entschieden», sagt Daniliuc.

Der 24-Jährige hat in Basel eine neue Wahlheimat gefunden. Die Integration fiel ihm leicht – nicht nur, weil er sechs Sprachen spricht, sondern auch, weil die Leistungen von Beginn weg stimmten. Nach gerade einmal neun Spielen in Rotblau ist Daniliuc aus der Innenverteidigung des Schweizer Meisters nicht mehr wegzudenken und der Abwehrboss, den sich Trainer Magnin gewünscht hat.

