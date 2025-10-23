Der SC Freiburg schlägt Utrecht in der 3. Runde der Ligaphase der Europa League mit 2:0.

Bologna fährt in Bukarest den ersten Sieg der Kampagne ein, Nottingham siegt in Spiel 1 nach der Trainerentlassung.

Aston Villa blamiert sich in den Niederlanden bei den Go Ahead Eagles.

Der FC Basel unterliegt Lyon auswärts mit 0:2, YB schlägt Ludogorets Rasgrad zuhause mit 3:2.

SC Freiburg – FC Utrecht 2:0

Der SC Freiburg hat in der Europa League im dritten Spiel den zweiten Sieg eingefahren. Gegen den FC Utrecht erzielten Yuito Suzuki (20.) und Vincenzo Grifo (45.) per Freistoss die Tore zum verdienten Heimsieg. Nati-Spieler Johan Manzambi stand 67 Minuten auf dem Platz und scheiterte nach einer halben Stunde nach einem schönen Solo spektakulär an Latte und Pfosten.

FCS Bukarest – Bologna 1:2

Die Durststrecke von Bologna in der Europa League hat in Rumänien ihr Ende gefunden. Beim FCS Bukarest bejubelte der 5. der Serie A den ersten Sieg des laufenden Wettbewerbs. Massgeblichen Anteil hatte dabei Remo Freuler: In der 9. Minute eroberte der Natispieler im Mittelfeld die Kugel und lancierte sogleich Thijs Dallinga. Dieser bediente im Zentrum Jens Odgaard, der zum 1:0 einnetzte. Von der Führung beflügelt, legten die Gäste gleich nach – Dallinga erhöhte auf 2:0 (12.). Zu mehr als dem Anschlusstreffer von Daniel Birligea (54.) waren die Hausherren nicht fähig.

Nottingham Forest – Porto 2:0

Im ersten Spiel nach der Entlassung von Trainer Ange Postecoglou hat Nottingham Forest ein Erfolgserlebnis verzeichnen können. Gegen den FC Porto gewann das Team von Neo-Trainer Sean Dyche mit 2:0, es war der erste Sieg in dieser Europa-League-Kampagne. Morgan Gibbs-White (15.) und Igor Jesus (77.) erzielten die Treffer jeweils vom Penaltypunkt. In der 2. Halbzeit wurde der vermeintliche Ausgleich der Portugiesen aberkannt. Nati-Spieler Dan Ndoye spielte beim Heimteam durch.

Go Ahead Eagles – Aston Villa 2:1

Bittere Pille für Aston Villa: Der Premier-League-Klub, zuletzt fünf Mal in Folge siegreich, zog in Deventer überraschend mit 1:2 den Kürzeren. Dabei hatten die Favoriten einen Start nach Mass erwischt: Ex-Lausanner Evann Guessand schoss die Gäste in Führung (4.). Die Reaktion: Sie drehten das Spiel bis zur 61. Minute dank Toren von Mathis Suray und Mats Deijl. Aston Villa bot sich die Chance auf ein Comeback, doch Emiliano Buendia ballerte seinen Penaltyversuch über den Kasten (79.).

Apropos Blamage Box aufklappen Box zuklappen Der Lincoln Red Imps FC aus Gibraltar hat den polnischen Fussball-Meister Lech Posen bis auf die Knochen blamiert. Der krasse Aussenseiter gewann in der Conference League 2:1. Es war der erste Sieg eines Teams aus Gibraltar in der Gruppen- oder Ligaphase eines Europapokalwettbewerbs. Christian Rutjens traf im Europa Point Stadium in der 88. Minute zum umjubelten Sieg.

Fenerbahce – Stuttgart 1:0

Der VfB Stuttgart mit dem Schweizer Nationalspieler Luca Jaquez in der Startelf unterlag Fenerbahce Istanbul in der Europa League auswärts mit 0:1. Ausschlaggebend für den Triumph von Fenerbahce war ein Penalty, der den Gastgebern aus Istanbul in der 34. Minute zugesprochen und von Kerem Aktürkoglu souverän verwertet wurde. Es blieb das einzige Goal der Partie. Damit hat Stuttgart in den bisherigen drei Spielen der Europa League nur einmal punkten können, im Auftaktspiel gegen Celta.

Resultate